روایت هالیوودی ترامپ از درگیری ایران و آمریکا در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی نیوز مدعی شد: سه ناوشکن آمریکا با موفقیت کامل از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که زیر آتش قرار داشتند.

ترامپ همچنین در دروغ دیگری مدعی شد این سه ناوشکن هیچ آسیبی ندیده‌اند، اما نیروهای ایرانی متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند.

این ادعا در حالی است که رسانه‌های متعدد آمریکایی در هفته‌های اخیر نوشته‌اند که پنتاگون خسارات حملات ایران را به مراتب کمتر از چیزی که واقعیت دارد، نشان می‌دهند.

همچنین شبکه سی بی اس در پستی اشاره به خسارات سنگین ناوهای آمریکایی در پی حملات ترکیبی نیروی دریایی سپاه پاسداران شده‌اند.

ترامپ با این سخنان حملات نیروی دریایی ایران علیه ۳ ناوشکن آمریکایی را تایید کرد.

رئیس دولت تروریستی آمریکا اذعان کرد که نیروی دریایی ایران با انواع تسلیحات جنگی به ۳ ناوشکن آمریکایی متجاوز حمله کرده است.

ترامپ فرار ناوشکن‌های آمریکایی را خروج آنها از زیر آتش ایران توصیف کرد!

