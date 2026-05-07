برگزاری اربعین شهادت امام شهید در نصیرآباد پاکستان

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۱:۵۷
به همت مجلس وحدت مسلمین پاکستان، به مناسبت اربعین شهادت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید مسلمانان جهان در روستای غوث‌بخش گوله از توابع نصیرآباد برگزار شد؛ مراسمی که با حضور گسترده علما، معتمدین و مؤمنان همراه بود و سخنرانان در آن بر نقش رهبری شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در بیداری، مقاومت و وحدت امت اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در منطقه نصیرآباد و تحصیل تمبو مجلس باشکوه عزاداری به مناسبت اربعین شهادت قائد شهید و رهبر مسلمانان جهان، در روستای غوث‌بخش گوله برگزار شد. در این مراسم جمعی از علما، معتمدین محلی، مؤمنان و اعضای مجلس وحدت مسلمین حضور گسترده داشتند.

در این مجلس عزاداری حجت‌الاسلام مقصود علی دومکی بلوچ، دبیر مرکزی نشر و اشاعت مجلس وحدت مسلمین پاکستان، حجت‌الاسلام سهیل اکبر شیرازی رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین بلوچستان، حجت‌الاسلام سید ظفر عباس شمسی رئیس پیشین استانی، و حجت‌الاسلام علی ظفر به سخنرانی پرداختند.

سخنرانان در سخنان خود با ادای احترام به خدمات دینی، سیاسی، فکری و انقلابی شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، تأکید کردند که این رهبر بزرگ امت اسلامی را در برابر ظلم، استکبار و قدرت‌های استعماری به سوی عزت، غیرت، مقاومت و بیداری هدایت کرد.

حجت‌الاسلام مقصود علی دومکی در سخنان خود گفت: شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تنها رهبر ایران نبود، بلکه تپش قلب امت اسلامی، صدای مظلومان و نماد بزرگ استقامت و مقاومت به شمار می‌رفت. او تمام عمر خود را در راه اسلام محمدی(ص)، مکتب اهل‌بیت(ع) و دفاع از ملت‌های مظلوم صرف کرد.

وی افزود: رهبر معظم همواره امت اسلامی را به وحدت، بصیرت، علم، تقوا و دشمن‌شناسی دعوت می‌کرد و اندیشه‌های او امروز نیز چراغ راه امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام سهیل اکبر شیرازی نیز اظهار داشت: رهبر شهید هرگز در برابر قدرت‌های استکباری، صهیونیسم و سلطه‌گران سر فرود نیاورد و همواره ندای حق و حقیقت را با صلابت بلند کرد.

همچنین حجت‌الاسلام سید ظفر عباس شمسی گفت: امروز وظیفه امت اسلامی است که افکار، نظریات و پیام مقاومت رهبر شهید را به نسل جوان منتقل کند و در برابر ظلم و باطل، همچون «بنیان مرصوص» متحد و استوار بایستد.

در پایان این مجلس عزاداری، برای استحکام پاکستان، شهدای اسلام، شهدای مقاومت و اتحاد و سربلندی امت اسلامی دعای ویژه‌ای برگزار شد. شرکت‌کنندگان نیز با سردادن شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای»، «لبیک یا حسین(ع)» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر با آرمان‌های مقاومت تجدید عهد کردند.

