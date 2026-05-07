برگزاری اربعین شهادت امام شهید در نصیرآباد پاکستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در منطقه نصیرآباد و تحصیل تمبو مجلس باشکوه عزاداری به مناسبت اربعین شهادت قائد شهید و رهبر مسلمانان جهان، در روستای غوثبخش گوله برگزار شد. در این مراسم جمعی از علما، معتمدین محلی، مؤمنان و اعضای مجلس وحدت مسلمین حضور گسترده داشتند.
در این مجلس عزاداری حجتالاسلام مقصود علی دومکی بلوچ، دبیر مرکزی نشر و اشاعت مجلس وحدت مسلمین پاکستان، حجتالاسلام سهیل اکبر شیرازی رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین بلوچستان، حجتالاسلام سید ظفر عباس شمسی رئیس پیشین استانی، و حجتالاسلام علی ظفر به سخنرانی پرداختند.
سخنرانان در سخنان خود با ادای احترام به خدمات دینی، سیاسی، فکری و انقلابی شهید آیتالله سید علی خامنهای، تأکید کردند که این رهبر بزرگ امت اسلامی را در برابر ظلم، استکبار و قدرتهای استعماری به سوی عزت، غیرت، مقاومت و بیداری هدایت کرد.
حجتالاسلام مقصود علی دومکی در سخنان خود گفت: شهید آیتالله سید علی خامنهای تنها رهبر ایران نبود، بلکه تپش قلب امت اسلامی، صدای مظلومان و نماد بزرگ استقامت و مقاومت به شمار میرفت. او تمام عمر خود را در راه اسلام محمدی(ص)، مکتب اهلبیت(ع) و دفاع از ملتهای مظلوم صرف کرد.
وی افزود: رهبر معظم همواره امت اسلامی را به وحدت، بصیرت، علم، تقوا و دشمنشناسی دعوت میکرد و اندیشههای او امروز نیز چراغ راه امت اسلامی است.
حجتالاسلام سهیل اکبر شیرازی نیز اظهار داشت: رهبر شهید هرگز در برابر قدرتهای استکباری، صهیونیسم و سلطهگران سر فرود نیاورد و همواره ندای حق و حقیقت را با صلابت بلند کرد.
همچنین حجتالاسلام سید ظفر عباس شمسی گفت: امروز وظیفه امت اسلامی است که افکار، نظریات و پیام مقاومت رهبر شهید را به نسل جوان منتقل کند و در برابر ظلم و باطل، همچون «بنیان مرصوص» متحد و استوار بایستد.
در پایان این مجلس عزاداری، برای استحکام پاکستان، شهدای اسلام، شهدای مقاومت و اتحاد و سربلندی امت اسلامی دعای ویژهای برگزار شد. شرکتکنندگان نیز با سردادن شعارهای «لبیک یا خامنهای»، «لبیک یا حسین(ع)» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر با آرمانهای مقاومت تجدید عهد کردند.
.
.............
پایان پیام
نظر شما