به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجلاسیه اساتید مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی در مجتمع جامع امام خمینی(قدس سره) برگزار شد.

رئیس جامعةالمصطفی در این اجلاسیه با بزرگداشت یاد شهدای جنگ رمضان به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و گرامیداشت هفته معلم و سالروز شهادت استاد مطهری، به تبیین اهمیت جایگاه اساتید در حوزه های علمیه و جامعةالمصطفی پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تحقق انقلاب اسلامی با هدایت امام خمینی(قدس سره) را موجب تغییر معادلات جهانی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ملت ایران در زمانی به وقوع پیوست که چندی پیش از آن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا، ایران را جزیره ثبات نامید، اما این جزیره تنها در عرض چند ماه به آتش کشیده شد.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی با اشاره به نفوذ گسترده امریکا در تمامی شئونات کشور در زمان ستمشاهی، یادآور شد: در آن دوران چند هزار مستشار امریکایی بر نفت، اقتصاد، نیروهای نظامی و دولتی ما کنترل کامل داشتند همانطور که امروز مشاهده می کنیم برخی کشورهای منطقه تحت کنترل کامل امریکا قرار دارند.

وی شرایط امروز کشور را با مقطع حمله اسکندر و مغول به کشورمان قابل مقایسه دانست و گفت: با وجود این شباهت و آسیب هایی که دشمن به کشور وارد ساخته است و شاید در ادامه وارد نماید، شرایط امروز با آن مقاطع بسیار متفاوت است.

رئیس المصطفی با تاکید بر وعده تخلف ناپذیر الهی مبنی بر پیروزی نهایی صالحان و مومنان در برابر جبهه ظلم و استکبار، تصریح کرد: البته شرط این نصرت آن است که با صبر و استقامت پای رسالت الهی خویش بمانیم. وظیفه امروز ما عمل مخلصانه به تکلیف است و خداوند نیز قطعا به وعده خود عمل خواهد نمود. حضور خدا مهم ترین موضوعی است که دشمن در محاسبات خود از آن غافل است.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: این گفتمان الهی انقلاب اسلامی است که مردم عالم را گرد خود جمع نمود و وظیفه اساتید جامعةالمصطفی نسبت به طلاب بین الملل که امانت خداوند نزد شما هستند بسیار سنگین است. در سیره حوزه های علمیه، جایگاه استاد به عنوان مجسمه اخلاق و مربی پرورش طلاب ترسیم شده است و ما امروز وظیفه داریم به بهترین شکل در پرورش علمی و اخلاقی طلاب بین الملل حوزه علمیه بکوشیم.

