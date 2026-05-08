تقدیر از ۱۰۰ استاد مشاور مرکز مشاوره فاطمی حرم حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۱۰۰ استاد مشاور خواهر و برادر مرکز مشاوره فاطمی حرم مطهر با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مشرف تقدیر شدند.

این برنامه با سخنرانی استاد مهدی هادی از اساتید برجسته مشاوره اسلامی، مداحی مهدی حیدرزاده و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی به همراه اهدای لوح تقدیر و هدایا متبرک فاطمی به اساتید مشاوره عصر دیروز در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

مرکز مشاوره فاطمی صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۴:۳۰ ویژه خواهران و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۱۹ ویژه آقایان و خانواده‌ها در صحن جوادالائمه علیه‌السلام است و یک واحد مشاوره خانوادگی نیز در صحن امام رضا علیه‌السلام هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۳ فعالیت دارد.

مرکز مشاوره حرم مطهر باتوجه‌به نیاز زائران در عرصه‌های تربیت کودک‌ونوجوان، مشکلات خانواده، مشاوره تحصیلی و مشاوره ازدواج از اساتید باتجربه فعالیت دارد.