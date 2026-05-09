لزوم رعایت احترام مساجد و اماکن متبرکه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام جواد افتخاری منفرد در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشای چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به اهمیت مساجد در اسلام، اظهار داشت: اسلام برای مساجد اهمیت زیادی قائل است و احکامی از جمله واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات برای آن بیان کرده است.

وی تمیزکردن مسجد را از مستحبات مؤکد دانست و گفت: همه افرادی که در مسجد حضور می‌یابند باید نظافت مسجد را رعایت کند و در صورت مشاهده آلودگی واجب است که آن را برطرف سازند.

کارشناس احکام حرم مطهر در ادامه به برخی مستحبات فردی برای حضور در مسجد اشاره کرد و افزود: مستحب است انسان خود را خوشبو کند، اما زنان نباید به‌گونه‌ای خود را خوشبو کنند که موجب تحریک نامحرم شود. همچنین پوشیدن لباس تمیز و قیمتی (نه لباس پاره و وصله‌دار) هنگام ورود به مسجد مستحب است.

افتخاری منفرد با بیان آداب ورود و خروج از مسجد، تصریح کرد: موقع ورود به مسجد، ابتدا پای راست و هنگام خروج، ابتدا پای چپ را باید برداشت. مستحب است انسان زودتر از دیگران به مسجد برود و دیرتر از همه خارج شود.

کارشناس احکام حرم مطهر خاطرنشان کرد: هنگام ورود به مسجد، مستحب است پیش از نشستن، دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد خوانده شود. اگر نماز واجب یا مستحب دیگری نیز خوانده شود، همان نماز نیز کفایت از تحیت مسجد می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: احکام مربوط به مسجد در حرم ائمه(ع) و برخی امامزادگان نیز جاری است و انسان باید احترام آن‌ها را نگه دارد و این اماکن را تمیز نگه دارد.

..........................

پایان پیام