کنایه تند سفارت ایران در لندن به سخنگوی کاخ سفید درباره کودکان قربانی جنگ

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در واکنش به پیام سخنگوی کاخ سفید درباره تولد فرزندش، با یادآوری شهادت کودکان در ایران، غزه و لبنان، سیاستهای جنگافروزانه آمریکا را به چالش کشید.
سفارت کشورمان در لندن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «در حالی که تولد فرزندان خود را جشن میگیرید، کودکان غزه، لبنان و ایران را بمباران میکنید.»
در این پیام با انتشار تصویر یکی از کودکان شهید در جنگ رمضان آمده است: «این کودک بیگناه، یکی از صدها کودکی بود که در همان روز نخست حمله غیرقانونی شما به ایران به شهادت رسید.»
کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از تولد فرزندش خبر داد و نوشت که خانوادهاش در حال سپری کردن روزهایی سرشار از شادی هستند.
بر اساس گزارشها، جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سه هزار و ۳۷۵ شهید برجای گذاشت. در میان شهدا، ۷ کودک کمتر از یک سال و ۲۵۵ کودک بین یک تا ۱۲ سال سن داشتند.
