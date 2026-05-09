به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم بزرگداشت شهید یحیی محمد حدرج در منطقه غبیری، فضل‌الله با بیان اینکه «دو رویکرد متفاوت در کشور درباره مقابله با تجاوز صهیونیستی وجود دارد»، هشدار داد اختلاف داخلی می‌تواند لبنان را به بحران‌های جدی بکشاند. او تأکید کرد مقابله با تجاوز اسرائیل باید از موضعی ملی و بر پایه درک مشترک از خطر وجودی این تهدید انجام شود، نه از منظر جناحی یا منطقه‌ای.

نماینده حزب‌الله با اشاره به مفاد توافق طائف گفت این توافق‌نامه بر آمادگی نیروهای مسلح و استفاده از همه ابزارها برای آزادسازی زمین تأکید دارد، و یکی از مهم‌ترین آن‌ها مقاومت است.

وی افزود بی‌توجهی به این اصول یا گزینشی عمل کردن در اجرای آن‌ها، نقض قانون اساسی و خودِ توافق طائف محسوب می‌شود، و هرکس مدعی دفاع از آن است باید این مفاد را در عمل اجرا کند.

فضل‌الله مسیر مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را «نزولی و خطرناک» خواند و یادآور شد تجربه لبنان در تفاهم آوریل ۱۹۹۶ و آزادی اسرا، حاصل دیپلماسی مبتنی بر قدرت و مذاکرات غیرمستقیم بوده است. او افزود مسیر سیاسی‌ای که واشنگتن دنبال می‌کند، از چارچوب ملی و قانون اساسی منحرف شده و باید به مسیر خود بازگردد.

این نماینده لبنانی همچنین با انتقاد از اتکای برخی گروه‌ها به حمایت آمریکا گفت این شرط‌بندی اشتباه است و لبنان نباید دستخوش دیکته‌های خارجی شود.

به گفته او، ملت لبنان با تکیه بر مقاومت و وحدت داخلی دارای قدرت و ثباتی است که اجازه نمی‌دهد کشورش به سادگی در برابر تجاوزها یا فشارهای خارجی تسلیم شود.

............

پایان پیام