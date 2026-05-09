به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه‌ها و رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود به پیامدهای تفاهمات جاری میان آمریکا و ایران، تأثیرات جنگ علیه ایران بر توان بازدارندگی واشنگتن در آسیا، وضعیت غزه، بحران سیاسی در بریتانیا و مهاجرت نخبگان اسرائیلی پرداخته‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، روزنامه «تایمز» بریتانیا نوشت که هرگونه توافق میان واشنگتن و تهران می‌تواند دستاوردهای سریعی از جمله بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی به همراه داشته باشد، اما چالش اصلی در دوره ۳۰ روزه مذاکرات بر سر پرونده‌های اختلافی آغاز خواهد شد.

این روزنامه افزود: کارشناسان معتقدند توافق احتمالی، بیشتر شامل تفاهم‌های کلی برای پایان دادن به رویارویی نظامی خواهد بود، بدون آنکه به پرونده‌های اصلی و ریشه‌ای اختلاف میان دو طرف بپردازد؛ موضوعی که باعث می‌شود توافق کنونی موقتی و شکننده باقی بماند.

از سوی دیگر، روزنامه «نیویورک‌تایمز» به نقل از تحلیلگران چینی نوشت که جنگ علیه ایران، آمریکا را به‌عنوان قدرتی نظامی و فرسوده به نمایش گذاشته است. به گفته این تحلیلگران، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن است توان بازدارندگی واشنگتن در برابر چین به‌ویژه در صورت وقوع تنش بر سر تایوان، را تضعیف کند.

این روزنامه همچنین نوشت که پکن این وضعیت را فرصتی برای تقویت موقعیت خود در نشست احتمالی آینده با دونالد ترامپ می‌داند. کارشناسان چینی بر این باورند که جنگ اخیر ضعف آمریکا در بازسازی و نوسازی زرادخانه نظامی‌اش در جریان جنگ‌های طولانی را آشکار کرده است.

آتش‌بس شکننده

روزنامه «واشنگتن‌پست» نیز نوشت که حملات آمریکا به ایران در واکنش به حمله به ناوهای جنگی، بار دیگر تردیدها درباره امکان دستیابی به توافقی دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها را افزایش داده است؛ هرچند آتش‌بس همچنان برقرار است.

این روزنامه اشاره کرد که یک مقام نظامی آمریکایی تأکید کرده آتش‌بس ادامه خواهد یافت، مگر آنکه رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم دیگری اتخاذ کند. در عین حال نگرانی‌ها درباره احتمال فروپاشی روند دیپلماتیک در صورت وقوع هرگونه حمله جدید افزایش یافته است.

سرمقاله روزنامه «گاردین» به ادامه عملیات اسرائیل در منطقه غزه با وجود توافق‌های آتش‌بس پرداخت و نوشت که آمریکا تمایلی به اعمال فشار واقعی بر بنیامین نتانیاهو برای پایبندی به آتش‌بس نشان نمی‌دهد.

این روزنامه از کشورهای اروپایی خواست از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود برای توقف جنگ غزه استفاده کنند و هشدار داد که ادامه روابط تجاری با اسرائیل در حالی که این رژیم به تعهدات خود پایبند نیست، اعتبار مواضع اروپا در قبال جنگ غزه را زیر سؤال می‌برد.

مهاجرت معکوس

در موضوعی دیگر، روزنامه عبری‌زبان «جروزالم پست» از افزایش مهاجرت دانشمندان و پژوهشگران اسرائیلی به خارج از این اراضی اشغالی، خبر داد؛ مهاجرتی که به‌دلیل جست‌وجوی فرصت‌های بهتر صورت می‌گیرد و می‌تواند خسارت‌های راهبردی به بخش‌های فناوری، امنیت و صنایع دفاعی اسرائیل وارد کند.

در حوزه روابط بین‌الملل نیز مجله «تایم» نوشت که دیدار «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا با پاپ «لئو چهاردهم»، تلاشی برای ترمیم روابط میان واشنگتن و واتیکان است و همزمان می‌تواند آزمونی سیاسی برای سنجش جاه‌طلبی‌های احتمالی روبیو در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا باشد.

همچنین روزنامه «ایندیپندنت» نوشت که شکست‌های حزب کارگر در انتخابات محلی بریتانیا، نشان‌دهنده کاهش محسوس محبوبیت «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر اسرائیل است؛ آن هم در شرایطی که فشارهای داخلی افزایش یافته و حزب اصلاحات به رهبری «نایجل فاراژ» حمایت بیشتری کسب کرده است.

