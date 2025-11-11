به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» روز سهشنبه گزارش داد که ایالات متحده آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی بزرگ در نزدیکی مرز نوار غزه با اسرائیل احداث کند؛ اقدامی که به گفته این رسانه، «افزایشی چشمگیر در سطح فعالیت نظامی آمریکا در اسرائیل» بهشمار میرود.
بر اساس این گزارش که به نقل از منابع اسرائیلی منتشر شده، پایگاه مورد نظر قرار است هزاران سرباز آمریکایی را در خود جای دهد که مأموریت آنها نظارت بر حفظ آتشبس در منطقه خواهد بود. هزینه تقریبی ساخت این پایگاه حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
اگرچه مکان دقیق احداث پایگاه اعلام نشده، اما منابع مذکور گفتهاند که تیمهای میدانی آمریکایی در حال بررسی و شناسایی مکانهای مناسب در اطراف مرز غزه هستند. این طرح طی هفتههای اخیر در نشستهایی میان مقامهای آمریکایی و اسرائیلی مطرح شده است.
یدیعوت آحارونوت همچنین اشاره کرده که حضور نظامی آمریکا در اسرائیل تاکنون محدود بوده و این پروژه میتواند نشانهای از کاهش استقلال عملیاتی اسرائیل در غزه باشد، بهویژه در زمینه هماهنگی برای ارسال کمکهای بشردوستانه.
