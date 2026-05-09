به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر سیده زهره برقعی به همراه جمعی از معاونان، مدیران، کارمندان و طلاب جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با خانواده معظم شهید سردار محمدحسین صوفی، شهید سومین جنگ تحمیلی دیدار و گفتگو کردند.
خانم نجمه صوفی دختر این شهید سرافراز و استاد دوره تربیت مترجم جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در این دیدار حضور داشت.
شهدا بر اعمال ما ناظر هستند
خانم برقعی مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در این دیدار، ضمن عرض تبریک و تسلیت به دختر این شهید والامقام، بیان داشت: گاهی کلمه ترجمه یا تفسیر میشود، اما شهادت و شهید بودن واژهای دقیق، حسکردنی و یافتنی است، نه صرفاً تصوری در ذهن.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها افزود: واژه شهید از اوصاف خداوند متعال است و به کسی شهید گفته میشود چون ناظر بر اعمال است. قائل شدن تفاوت بین شاهد و ناظر، نشان میدهد که شاهد پیامی را در شهادتش میرساند، اما ناظر دقیقاً میبیند چه اتفاقی افتاده است.
برقعی با تأکید بر ناظر بودن شهدا، تصریح کرد: وقتی بر مزار شهیدی میرویم، او ناظر تکتک خطورات ذهنی ما است و روح شهید سردار صوفی هماکنون ناظر بر اعمال ما است.
وی با یادآوری فرموده رهبر شهید انقلاب که شهدا قله فضیلت هستند، گفت: معنای این سخن آن است که بالاترین سطح فضیلت اخلاقی از آن شهدا است و هرچند رسیدن به این قله، سخت و نیازمند گذشت و توان بسیار است، اما انسان میتواند قله را از دور ببیند.
تبیین شخصیت رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی وظیفه امروز ما است
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به طلب شهادت توسط ائمه اطهار علیهمالسلام و حضرت زهرا سلاماللهعلیها در دعاها، خاطرنشان کرد: اگر راه یا نوع مرگ بهتری وجود داشت، قطعاً ائمه آن را طلب میکردند، پس شهادت درجهای است که مطلوب همه انبیا و اولیای الهی بوده است.
وی، ادامه راه شهدا و زنده نگه داشتن یاد آنها را خود شهادتی دیگر دانست و با استناد به تعبیر قرآنی «فَرِحینَ» افزود: شهدا هنگام دیدار ادامه راهشان توسط دیگران، شادمان و خوشحال میشوند.
برقعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی و درک حضور رهبر شهید نعمتی بزرگ است، تأکید کرد: مهم شناخت و تشخیص رهبری و گوش به فرمان بودن است، اما وظیفه تنها دفاع شخصی نیست، بلکه باید دیگران را با شخصیت، جایگاه علمی، سیاسی و اجتماعی رهبرمان آشنا کرد.
وی هشدار داد: دشمن سرمایهگذاری کرده تا شخصیت رهبری را زیر سؤال ببرد و شبهاتی مطرح میکند. بنابراین تبیین شخصیت ایشان وظیفه امروز ما است..
روایت دختر سردار شهید صوفی از فعالیتهای فرهنگی تا حضور در جبهه
خانم نجمه صوفی، استاد دوره تربیت مترجم جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و دختر شهید سردار صوفی در این دیدار، جزئیاتی از زندگی، مجاهدتها و آخرین دیدار با پدر شهیدش را روایت کرد و اظهار داشت: پدرم پس از بازنشستگی، هیچگاه دست از فعالیت فرهنگی نکشید. او فرهنگ نهجالبلاغهخوانی را در سرزمین خود احیا کرد؛ به طوری که اکنون تمام مساجد شهرشان مجهز به کتاب نهجالبلاغه است.
دختر شهید سردار صوفی ابراز کرد: سردار صوفی با ائمه جمعه و روحانیت ارتباط نزدیک داشت و از آنان میخواست هر هفته ده دقیقه نهجالبلاغه تفسیر کنند. همچنین شبانه در کانال ایتای خود به شرح نهجالبلاغه میپرداخت.
وی با بیان اینکه شهید صوفی به سردار صلوات معروف بود، افزود: پدرم با همان روحیه جهادی، وارد عرصههای فرهنگی شد و تلاش کرد تا در این حوزه نیز نقشآفرینی کند. یکی از اقدامات شاخص او، نذر صلواتنویسی بود؛ حرکتی متفاوت که در آن، با نوشتن صلوات بر دیوارهای شهرها و روستاها، فضایی معنوی ایجاد میکرد.
دختر شهید صوفی یادآور شد: پس از اغتشاشات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» با روشهایی مانند اهدای گل، برگزاری کلاسها و ارتباط با مسئولان، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را در شهر احیا کرد.
وی افزود: با وجود اینکه پدرم بازنشسته شده بود و کسی از او نخواسته بود به جنگ برود، اما به صورت داوطلبانه و بسیجی در عرصههای مختلف دومین و سومین جنگ تحمیلی حضور یافت.
صوفی تصریح کرد: با اینکه به پدرم درجه سرداری و پست فرماندهی پیشنهاد شده بود، نپذیرفت و گفت میخواهم کاری کنم که اسم ندارد اما اهمیت دارد. او راننده لودر شد تا به رزمندههای جنگ تحمیلی خدمت کند؛ این گونه بود که به فرمانده راننده لودر معروف شد.
دختر این شهید سرافراز که پدرش را چهار روز پیش از شهادت ملاقات کرده بود، گفت: بابا همیشه از ما میخواست برای شهادتش دعا کنیم. آن شب صریح گفت این دفعه شهید میشود. وقتی علت را پرسیدم، گفت دو خواب دیده که یقین دارد رویای صادقه است. اولین خواب، تشییع جنازه خودش در میدان اصلی شهر بود. گفت از بالا تصویر خود را روی تابوت دیده و چنان حال خوشی داشته که متوجه خروج جانش نشده است. دومین خواب را شب قبل دیده بود. گفت ناگهان خود را در حالتی دیده که یک رزمنده روی زمین افتاده و خون از گردنش جاری است. وقتی دقت کرده، پوتین و لباسهای خودش را دیده و با خوشحالی گفته الحمدلله شهید شدم.
سردار محمدحسین صوفی، سابقه هشت سال مجاهدت در جنگ ایران و عراق و رسیدن به درجه جانبازی، ۶ سال جهاد در سوریه و دفاع از حرم، دفاع از ایران در جنگ ۱۲ روزه و حضور در سومین جنگ تحمیلی را در کارنامه خود دارد.
این شهید سرافراز با آغاز سومین جنگ تحمیلی بهطور داوطلبانه، بهعنوان راننده لودر برای خدمت رسانی به رزمندگان حضور داشت تا سرانجام در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
