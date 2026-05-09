به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه سیانان گفت که انتظار دارد ایران امشب به پیشنهاد باصطلاح صلح واشنگتن پاسخ دهد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا بامداد امروز (شنبه) اعلام کرد که دولت وی احتمالاً اواخر امشب پاسخ ایران را درباره پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به درگیریها دریافت خواهد کرد.
ترامپ که در مسیر سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران گفتوگو میکرد، در پاسخ به پرسش خبرنگار سیانان درباره دریافت پاسخ از ایران گفت: «احتمالاً امشب نامهای دریافت خواهیم کرد.»
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا تهران عمداً روند مذاکرات را کند پیش میبرد، از اظهارنظر صریح خودداری کرد و گفت: «نمیدانم. بهزودی خواهیم فهمید.»
این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن روز جمعه منتظر دریافت پاسخ ایران درباره طرحی برای پایان دادن به جنگ است.
دونالد ترامپ در قبال ایران رویکردی کاملاً دوگانه دارد و از یک طرف برای توافق با ایران دست و پازنی میکند و از طرف دیگر زبان تهدید علیه ایران در پیش گرفته است.
بامداد امروز، وی در جمع خبرنگاران گفت که چنانچه توافق با جمهوری اسلامی ایران به سرانجام نرسد ایالات متحده «مسیر متفاوتی» را در پیش خواهد گرفت.
او سپس اضافه کرد چنانچه این توافق حاصل نشود آمریکا به برنامهاش در تنگه هرمز موسوم به «پروژه آزادی» که تنها ۳۶ ساعت بعد از آغاز متوقف شد، بازخواهد گشت.
ترامپ در ادامه گفت که البته برنامه جدید «آزادیپلاس» خواهد بود. او توضیح داد که منظورش انجام همان اقدامات ذیل پروژه آزادی «به علاوه چیزهای دیگر» است.
ایالات متحده آمریکا عملیات «پروژه آزادی» را با هدف محافظت از کشتیهای برخی کشورها جهت عبور از تنگه هرمز راهاندازی کرده بود.
با وجود این، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی اعلام کرده بودند که این عملیات باعث سرگردانی شده و علیرغم وعدههای آمریکا برای محافظت کماکان کشتیها اعتمادی برای عبور از تنگه هرمز ندارند.
