۲۳ زائر خانه خدا در آغاز موسم حج جان باختند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سایت نبأ گزارش داد که همزمان با نزدیک شدن به آغاز مناسک حج سال ۲۰۲۶، نشانههایی از بحران مدیریتی و بهداشتی در عربستان سعودی آشکار شده و تاکنون ۲۳ حاجی از ملیتهای مختلف پیش از آغاز رسمی مناسک جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس دادههای رسمی منتشرشده از سوی دولتهای مربوطه، ابعاد این حادثه که رسانههای سعودی تلاش در پوشاندن آن دارند، روشنتر شده است. هیئت حج اندونزی از ثبت ۱۰ مورد فوتی در میان زائران خود خبر داده، بنگلادش نیز تعداد مشابهی را اعلام کرده و علاوه بر آن دو مورد فوتی از عراق و یک مورد از مالزی گزارش شده است.
این مرگها در شرایطی رخ داده که گزارشها از بیتوجهی کامل به علل واقعی آن حکایت دارد. منابع پزشکی اولیه کاروانها، گرمای شدید هوا و نبود مراقبتهای پیشگیرانه در مکه و مدینه را از عوامل اصلی این تلفات زودهنگام عنوان کردهاند.
در حالی که مقامات سعودی درگیر دریافت مبالغ سنگین از زائران هستند، حجاج در دمای بالای ۴۰ درجه بدون زیرساختهای درمانی و خدماتی کافی رها شدهاند؛ موضوعی که یادآور حوادث مرگبار سالهای گذشته در نتیجه ضعف مدیریت است.
انتقادها نسبت به عدم شفافیت ریاض در ارائه توضیح درباره این مرگها افزایش یافته و این سکوت بهعنوان نشانهای از بیتوجهی به سلامت زائران تلقی میشود.
در پایان این گزارش تأکید شده که تکرار چنین حوادثی، ضرورت بررسی و مدیریت بینالمللی و اسلامی بر اماکن مقدس را مطرح کرده است.
