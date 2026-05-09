به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بینالمللی و منطقهای گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخته شود مسئله «محاصره دریایی» است؛ به این معنا که تلاش میشود ایران در شرایطی قرار گیرد که امکان صادرات کالا و بهویژه نفت را نداشته باشد و فشارهای تحریمی تشدید شود.
وی افزود: در این چارچوب، نوعی ادامه فشار و جنگ اقتصادی در دریا دنبال میشود؛ حتی اگر در برخی مقاطع، آتشبس یا کاهش تنش در حوزههای دیگر دیده شود، اقدامات در حوزه دریایی همچنان ادامه دارد.
مقدم با اشاره به طرح موسوم به پروژه آزادی اظهار داشت: در مقطعی تصور بر این بود که مدیریت تردد کشتیها در منطقه بدون نقش ایران و با حمایت طرفهای خارجی انجام شود، اما این سناریو عملیاتی نشد و ایران نیز بهسرعت نسبت به هرگونه بیتوجهی به مقررات و هشدارها واکنش نشان داد.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: طرف مقابل تلاش میکند از ابزار فشار در حوزه دریایی برای کسب امتیاز در مذاکرات استفاده کند، اما ایران نیز شرایط و چارچوبهای خود را برای هرگونه گفتوگو اعلام کرده است.
وی با اشاره به موضوعات هستهای گفت: بخشی از تمرکز طرفهای غربی بر موضوع هستهای، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و آنان تلاش میکنند از آن بهعنوان دستاورد سیاسی یاد کنند، در حالی که ایران تأکید دارد فعالیتهای هستهای در چارچوب مشخص و تحت نظارت انجام میشود.
مقدم تصریح کرد: هرگونه توافق یا مذاکره، منوط به اثبات حسننیت طرف مقابل و رفع برخی اقدامات از جمله آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران است. بازگشت این اموال نه امتیاز، بلکه حق ایران است.
وی تأکید کرد: موضوعات مرتبط با هستهای و سایر مسائل اختلافی میتواند در مراحل بعدی مذاکرات مطرح شود، اما در گام نخست باید اعتمادسازی و پایبندی به تعهدات از سوی طرف مقابل اثبات شود.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین با اشاره به تحولات منطقهای و فضای تنشآلود موجود گفت: آنچه امروز در جریان است، در واقع نوعی ادامه تقابل و مقاومت در برابر فشارهای خارجی است و برخی اقدامات اخیر نشاندهنده عقبنشینی طرف مقابل از برخی طرحهای خود در نتیجه این مقاومت است.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره روندهای بینالمللی و نقش کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه افزود: این کشورها در چارچوب منافع خود حرکت میکنند و در عین حال در برخی موضوعات، مواضع سیاسی و دیپلماتیک مشخصی را علیه اقدامات آمریکا اتخاذ کردهاند.
مقدم در پایان با اشاره به موضوع حضور احتمالی تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و امنیتی، این مسئله با ابهامهایی همراه است و لازم است تصمیمگیری در سطح حاکمیتی و با در نظر گرفتن تضمینهای لازم برای امنیت تیم و همراهان آن انجام شود.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما