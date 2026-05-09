رژیم صهیونیستی برای ۹ منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از صدور هشدار توسط رژیم صهیونیستی برای تخلیه ۹ منطقه در جنوب لبنان خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان ۹ منطقه در جنوب لبنان هشدار داد که این مناطق را ترک کنند و در فاصله حداقل یک کیلومتری قرار بگیرند.

ارتش رژیم اسرائیل ادعا کرد: در سایه نقض توافق از سوی حزب الله، حملاتی در جنوب لبنان انجام خواهیم داد.

خبرنگار الجزیره هم گزارش داد که رژیم صهیونیستی مناطق کفرتبنیت، النبطیه و حاروف را هدف حملات توپخانه ای قرار داده است.

طبق این گزارش، رژیم اشغالگر اسرائیل همچنین اطراف مناطق کفرا و حداثا در جنوب لبنان را بمباران کرده است.

این خبر در حالی منتشر می شود که «اورون سولومون» سرتیپ ذخیره و فرمانده سابق لشکر غزه در ارتش اسرائیل با اشاره به بن بستی که نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان به آن گرفتار شده اند، گفت: در «آتش‌بس همراه با آتش» هستیم. هر روز، نظامیان ما زخمی یا کشته می‌شوند؛ از روز اول اشتباره کردیم و این فقط لفاظی نیست.

این نظامی صهیونیست اضافه کرد: از روز اول، ارتش هدف اشتباهی را دنبال کرد. صحبت‌ها درباره «ساکت کردن دشمن تا یک نقطه خاص» یا «خنثی کردن طرح حمله» بود، به جای اینکه درک عمیق‌تری از ماهیت تهدید و نحوه برخورد اسرائیل با آن داشته باشیم. این برداشت اشتباه، ما را در تمام این مدت دچار مشکل کرد و به وضعیت امروز رسیده ایم، هم در میدان و هم از نظر استراتژیک، گرفتار و دچار سرگردانی شده ایم.

سولومون افزود: به آنچه در ارتش گفته یا حداقل آنچه فاش می‌شود، نگاه کنید، نیاز به اقدام سریع وجود دارد زیرا اگر آتش‌بس به عنوان بخشی از توافق با ایران اعمال شود و به عرصه لبنان مرتبط باشد، ما باید در موقعیت بهتری قرار بگیریم و من می‌پرسم: چرا از همان ابتدا به سمت رودخانه لیتانی نرفتیم؟

