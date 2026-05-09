به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به دشواری‌ها و حساسیت‌های عرصه دیپلماسی، اظهار داشتند: همان‌گونه که مشکلات میدان جنگ کمتر از عرصه دیپلماسی نیست، مسائل و چالش‌های وزارت امور خارجه نیز بسیار سنگین و حساس است و هر اندازه در این زمینه دقت، تدبیر و برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

ایشان در ادامه سخنان خود، مهم‌ترین پشتوانه موفقیت دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را حضور و همراهی آگاهانه مردم دانسته و تصریح کردند: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند کشور از آسیب به دور خواهد بود.

معظم له با تأکید بر اینکه حفظ این حضور نیازمند رسیدگی واقعی به مشکلات آنان است، افزودند: مسئولان باید بدانند که مردم چه دغدغه‌ها و مشکلاتی دارند و برای حل آن‌ها اقدام عملی انجام دهند. بسیاری از مشکلات موجود، قابل حل است اما گاهی نسبت به برخی از آن‌ها توجه لازم صورت نمی‌گیرد.

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی ضمن حمایت از فعالیت‌ها و تلاش‌های دولت، تصریح کردند: ما همواره دعاگوی مسئولان هستیم و از اقدامات مثبت دولت حمایت می‌کنیم، اما در کنار آن، انتظارات و مطالبات بحق مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت روابط با کشورهای همسایه تأکید کرده و اظهار داشتند: در شرایط کنونی که کشور با برخی دولت‌های مستکبر و رفتارهای غیرمنطقی آن‌ها مواجه است، باید بیش از گذشته روابط خود را با همسایگان حفظ و تقویت کنیم، البته به شرطی که آنها نیز حسن همجواری را رعایت کنند.

معظم له با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و همچنین حضور قدرتمندانه قوای مسلح در تنگه هرمز، افزودند: إن شاء الله در این موضوع نیز با اتخاذ تدابیر مناسب ضمن حفظ دست‌آوردهای میدان، همه نقشه‌های دشمنان باطل گردد.

معظم له با اشاره به اهمیت فریضه حج تاکید کردند امسال دولت عربستان محدودیت ها و قیود بیشتری برای حجاج قائل شده است. باید با دولت عربستان مذاکره کافی به عمل آید تا مسائل جنگ را با فریضه حج ارتباط ندهد. حج موضوعی مستقل است.

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ هویت اسلامی نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشتند: جمهوری اسلامی هم جنبه مردمی دارد و هم جنبه اسلامی و نباید هیچ‌یک از این دو، مورد غفلت قرار گیرد.

ایشان نقش فرهنگ‌سازی را در حل بسیاری از مشکلات جامعه بسیار مهم دانسته و تصریح کردند: بسیاری از مسائل کشور از طریق اصلاح فرهنگ عمومی قابل حل است و دستگاه‌هایی مانند صدا و سیما، مدارس و دانشگاه‌ها باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

معظم له همچنین بر اهمیت نقش خیرین در حل مشکلات جامعه تأکید کرده و فرمودند: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور، حضور خیرین است که با انگیزه‌های دینی وارد میدان خدمت می‌شوند و می‌توانند بخش قابل توجهی از مشکلات مردم را کاهش دهند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پایان سخنان خود ضمن ابراز امیدواری برای توفیق رئیس‌جمهور و دولت محترم در حل مشکلات کشور، بهبود امور و مسئولیت های قانونی خود، تصریح کردند: من در تمام نمازهایم برای پیروزی بر دشمنان اسلام دعا می‌کنم و امیدوارم این جنگ ظالمانه هرچه زودتر با نصرت الهی پایان یابد.

لازم به ذکر است در این دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابلاغ سلام گرم آقای دکتر عراقچی، گزارشی از آخرین تحولات سیاست خارجی را خدمت معظم له ارائه کرد.

