به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تکرار اهانت نظامیان رژیم صهیونیستی به نمادهای مسیحی در جنوب لبنان و سرزمین‌های اشغالی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه تحولات فکری و رفتاری در ارتش این رژیم کرده است؛ رخدادهایی که از دید ناظران، دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً «رفتارهای فردی» توصیف کرد.

تصویری از یک نظامی رژیم صهیونیستی که سیگاری را در دهان مجسمه حضرت مریم(س) در یکی از روستاهای جنوب لبنان قرار داده بود، بار دیگر موجی از خشم و پرسش درباره رفتار نیروهای ارتش این رژیم با نمادهای دینی برانگیخت؛ رخدادی که تنها چند هفته پس از انتشار ویدیوی تخریب مجسمه حضرت مسیح(ع) توسط یک نظامی دیگر روی داد و بحث‌ها درباره ماهیت این اقدامات را تشدید کرد.

شبکه الجزیره در این باره گزارش داد: در حالی که مقام‌های رژیم صهیونیستی این رفتارها را «اقداماتی فردی» توصیف می‌کنند، تکرار چنین صحنه‌هایی در جنوب لبنان، غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی، تحلیلگران را به این پرسش رسانده است که آیا این رخدادها صرفاً رفتارهای پراکنده هستند یا بازتاب تغییرات عمیق‌تر در ساختار فکری و میدانی ارتش این رژیم محسوب می‌شوند.

«مهند مصطفی» کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی معتقد است آنچه در این زمینه رخ می‌دهد، به دو عامل درهم‌تنیده مرتبط است. به گفته او، نخستین عامل جنبه سازمانی دارد و ناشی از فرسایش ساختار کلاسیک ارتش و گسترش نوعی گرایش «شبه‌نظامی‌گرایانه» در میان نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی است؛ به‌گونه‌ای که برخی یگانها و سربازان آزادی عمل گسترده‌تری در میدان یافته‌اند و دیگر مانند گذشته تحت انضباط سخت‌گیرانه نظامی قرار ندارند.

وی می‌گوید این فضا زمینه تکرار تعرض به نمادهای اسلامی و مسیحی را فراهم کرده است.

به گفته مصطفی، جنگ غزه با تخریب شمار زیادی از مساجد همراه بوده و در جنوب لبنان نیز موارد متعددی از اهانت به نمادهای مسیحی ثبت شده است. او همچنین به گزارش‌هایی درباره تعرض به راهبه‌ها و نمادهای مسیحی در قدس اشغالی اشاره می‌کند.

این تحلیلگر در ادامه عامل دوم را ایدئولوژیک می‌داند؛ موضوعی که به نفوذ جریان‌های دینی ـ ناسیونالیسم افراطی در ارتش رژیم صهیونیستی مربوط می‌شود؛ به‌ویژه جریانی موسوم به «حَردَلی» که ترکیبی از سخت‌گیری مذهبی حریدی و اندیشه صهیونیستی افراطی به شمار می‌رود.

به گفته مهند مصطفی، این جریان اکنون در یگان‌های پیاده و لایه‌های میانی ارتش نفوذ قابل‌توجهی یافته و دیدگاه‌هایی خصمانه نسبت به مسیحیان و نمادهای مسیحی دارد؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود این تعرض‌ها فراتر از «رفتارهای فردی» تلقی شوند.

با وجود تلاش کابینه رژیم صهیونیستی برای مهار واکنش‌های بین‌المللی و فاصله گرفتن رسمی از این اقدامات، مصطفی معتقد است تصویر این رژیم در افکار عمومی جهان بیش از گذشته آسیب‌پذیر شده است؛ به‌ویژه در سایه افزایش انتقادهای جهانی نسبت به جنگ غزه و موارد نقض حقوق بشر مرتبط با آن.

او تأکید می‌کند افکار عمومی جهانی تا حد زیادی از روایت‌های تبلیغاتی رژیم صهیونیستی عبور کرده و تکرار مداوم بیانیه‌هایی که هر حادثه را «فردی» توصیف می‌کنند، دیگر قانع‌کننده نیست؛ چراکه تکرار صدها مورد مشابه، این اقدامات را به یک پدیده جمعی تبدیل کرده است.

این کارشناس همچنین می‌گوید آسیب وارده به وجهه رژیم صهیونیستی با برخی اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم که تحت پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها قرار دارد، تشدید شده است.

به گفته وی، نتانیاهو در اظهاراتی جنجالی گفته بود «مسیح بهتر از چنگیزخان نیست»؛ اظهاراتی که واکنش منفی گسترده‌ای در محافل مسیحی برانگیخت و به تضعیف بیشتر تصویر رژیم صهیونیستی در جهان مسیحیت انجامید.

الجزیره در ادامه آورده است، در شرایطی که دوربین تلفن‌های همراه نظامیان و تصاویر میدانی، وقایع جنگ را لحظه‌به‌لحظه ثبت می‌کنند، روایت رسمی رژیم صهیونیستی با چالشی فزاینده روبه‌رو شده است؛ زیرا انتشار گسترده این تصاویر، امکان انکار یا کنترل روایت‌ها را دشوارتر کرده و پرسش‌های بیشتری را درباره تحولات فکری و رفتاری در ارتش این رژیم طی سال‌های اخیر مطرح ساخته است.

