به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه صبح امروز با یورش گسترده به منازل علمای شیعه در مناطق مختلف بحرین، ده‌ها روحانی و عالم دینی را بازداشت کردند؛ اقدامی که ناظران آن را ادامه سیاست سرکوب سیستماتیک جامعه شیعه و تشدید فضای امنیتی هم‌زمان با تحولات منطقه‌ای ارزیابی می‌کنند.

بر اساس گزارش منابع محلی و فعالان بحرینی، نیروهای امنیتی بدون ارائه احکام قضایی مشخص به خانه‌های روحانیون شیعه وارد شده و ضمن تفتیش منازل، شماری از آنان را بازداشت و بخشی از اموال شخصی‌شان را نیز توقیف کرده‌اند. اگرچه رژیم آل‌خلیفه تاکنون جزئیات رسمی این عملیات را منتشر نکرده، اما منابع بحرینی از بازداشت «ده‌ها» عالم شیعه خبر می‌دهند؛ افرادی که بسیاری از آنان پیش‌تر نیز تحت احضار، تهدید یا فشارهای امنیتی قرار داشته‌اند.

این یورش در حالی صورت می‌گیرد که موج بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی علیه شیعیان بحرین از زمان آغاز جنگ ایران شدت گرفته است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله مؤسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی (BIRD) و مرکز الامل، طی دو ماه اخیر بیش از ۲۰۰ نفر ـ عمدتاً از جامعه شیعه ـ توسط دستگاه‌های امنیتی بحرین بازداشت شده‌اند.

در همین چارچوب، وزارت کشور بحرین امروز مدعی شد ۴۱ نفر را به اتهام «ارتباط با سپاه پاسداران ایران» بازداشت کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه اسناد یا شواهد مشخص اعلام کرد که یک «گروه مرتبط با سپاه پاسداران» کشف شده و تحقیقات دادستانی شامل پرونده‌هایی درباره «ابراز همدردی با حملات ایران» نیز می‌شود.

رژیم آل‌خلیفه همچنین طی روزهای اخیر تابعیت ۶۹ نفر و اعضای خانواده‌های آنان را نیز سلب کرده و علت آن را حمایت یا تمجید از اقدامات ایران عنوان کرده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه بازداشت‌شدگان شامل مواردی چون «جاسوسی برای سپاه پاسداران»، «خیانت»، «اشتراک‌گذاری ویدئوهای حملات ایران»، «ستایش از اقدامات ایران» و «تحریک به خشونت» اعلام شده است؛ اتهاماتی که فعالان حقوق بشری آن را بخشی از پرونده‌سازی سیاسی برای خاموش کردن صدای مخالفان و ارعاب جامعه شیعه می‌دانند.

برخی بازداشت‌ها حتی به دلیل انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی یا ابراز نظر درباره تحولات منطقه‌ای انجام شده است.

هم‌زمان، فشار سیاسی بر منتقدان داخلی نیز افزایش یافته است. دو روز پیش مجلس شورای نمایندگان بحرین عضویت سه نماینده را به دلیل مخالفت با اقدامات صورت‌گرفته علیه افراد متهم به «همسویی با ایران» لغو کرد؛ اقدامی که از سوی مخالفان به‌عنوان نشانه دیگری از حذف هرگونه صدای مستقل و منتقد در ساختار سیاسی بحرین توصیف شده است.

وزارت کشور رژیم آل‌خلیفه معروف‌ترین بازداشت‌شدگان اخیر و جرائم ادعایی آنها را بدین شرح اعلام کرده است:

شیخ محمد سنقور (امام جمعه برجسته)؛ تحریک از منابر و دعا برای پیروزی ایران در ملاء عام!

شیخ محمود العالی؛ وابستگی به سازمانی که «ولایت فقیه» و تحریک فرقه‌ای را ترویج می‌کند!

شیخ علی السدی؛ دعا برای ایران و ترویج ایدئولوژی «ولایت فقیه» که به‌عنوان یک تهدید امنیتی طبقه‌بندی می‌شود

شیخ حسین المحروس؛ وابستگی به سپاه پاسداران ایران و تحریک از منابر!

شیخ علی سند: ترویج ایدئولوژی «ولایت فقیه» و تهدید امنیت ملی!

سیدصادق المالکی: دعای علنی برای ایران و تحریک ناآرامی در تجمعات مذهبی!

