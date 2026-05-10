به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید سرکوب مخالفان و محدودیتهای روزافزون آزادی بیان در بحرین، بازداشتهای خودسرانه چهرههای دینی، واکنشهای تندی را برانگیخته است.
حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله الدقاق، مدیر حوزه علمیه بحرینیها در ایران، با محکوم کردن این اقدامات، بر نقض آشکار حقوق اولیه علما و اندیشمندان تأکید کرده است.
متن کامل بیانیه صادره از سوی مدیر حوزه علمیه بحرینیها در ایران به شرح زیر است
بسم الله الرحمن الرحیم
ما اقدام حکومت بحرین در بازداشت خودسرانه شماری از علمای شیعه را بهشدت محکوم میکنیم. این اقدام خطرناک، نقض آشکار آزادی بیان و عقیده و تعرضی آشکار به حقوق دینی و مدنی است که هم در تعالیم آسمانی و هم در قوانین و معاهدات بینالمللی به رسمیت شناخته شدهاند.
هدف قرار دادن علما و صاحبان اندیشه و آزادی بیان با اتهامها و بهانههای واهی، نهتنها کمکی به ثبات و آرامش کشور نمیکند، بلکه موجب افزایش تنشها و تشدید بحران سیاسی و حقوقی در بحرین خواهد شد؛ بهویژه آنکه علما همواره نقش مهمی در دعوت به اصلاح و تقویت صلح و آرامش عمومی داشتهاند.
ما تأکید میکنیم که ادامه سیاست محدودسازی آزادیهای دینی و برخورد با شخصیتهای دینی و فکری، تنها به افزایش نارضایتی و تنش در جامعه منجر خواهد شد. همچنین مسئولیت کامل این رفتارها و پیامدهای منفی آن بر امنیت و آرامش اجتماعی بر عهده حکومت بحرین است.
بر این اساس ما:
۱. خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی علما و افرادی هستیم که بهدلیل دیدگاهها و مواضع دینی و سیاسی خود بازداشت شدهاند.
۲. خواهان توقف سیاست بازداشتهای خودسرانه و احضارهای امنیتی علیه شهروندان، علما و خطیبان دینی هستیم.
۳. از نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی میخواهیم مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در قبال نقض مداوم حقوق بشر در بحرین ایفا کنند.
۴. همبستگی کامل خود را با خانوادههای بازداشتشدگان و ملت بحرین در مطالبه عدالت، کرامت انسانی و پاسداری از آزادیهای عمومی اعلام میکنیم
..........
پایان پیام
نظر شما