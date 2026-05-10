به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهاری قراملکی، مدیر بنیاد شیخ انصاری با تشکر از حجت‌الاسلام کوهساری به دلیل پذیرش دعوت، با اشاره به برگزاری سلسله‌نشست‌های تخصصی برای طلبه‌های فعال در عرصه‌های اجتماعی، تصریح کرد: عزیزانی که در خدمتشان هستیم، در دوره‌های مدرسه راهبری حل مسئله حضور دارند و در عرصه‌های اجتماعی و برخی اجتماعات خیابانی نیز فعال هستند. اما در حوزه جهاد تبیین، بسیاری از طلبه‌ها از جزئیات دقیق وقایعی مانند جنگ رمضان اطلاعات کافی ندارند.

وی افزود: آگاهی از این رویدادها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در عرصه بین‌الملل، دست طلبه‌ها را برای جهاد تبیین پر کرده و آنان را مجهز می‌کند تا وظیفه خود را بهتر و دقیق‌تر ایفا کنند. به همین منظور، سلسله‌نشست‌هایی با حضور اساتید مختلف ترتیب داده‌ایم تا اطلاعات و داده‌های مهم و ارزشمندی در اختیار طلبه‌ها قرار گیرد.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین کوهساری باتوجه‌به سالروز صدور منشور حوزه پیشرو و سرآمد به تبیین ابعاد بین‌المللی آن پرداخت و با تأکید بر اینکه این منشور فراتر از یک سند محلی یا ملی است، اظهار داشت: منشور حوزه پیشرو و سرآمد یک منشور سراسر جهانی، بین‌المللی و تمدنی است. وجه بین‌المللی در این منشور نه یک نکته در کنار هزاران نکته دیگر، بلکه روح حاکم بر تمام ابعاد آن است.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به پنج عنصر هویت‌ساز حوزه‌های علمیه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در این پنج عنصر، دو عنصر کاملاً جهانی است: اول اینکه حوزه علمیه خط مقدم مقابله با نظام سلطه و نظام استکباری است؛ دوم اینکه حوزه پیشرو و سرآمد، حوزه‌ای جهانی و تمدن‌ساز است. یعنی دو پنجم از ارکان هویت‌ساز حوزه، با نگاه جهانی طراحی شده و در سه ضلع دیگر نیز روح بین‌الملل کاملاً اشراب شده است.

حسینی کوهساری با بیان اینکه حوزه‌های علمیه صرفاً نهاد آموزشی نیستند، تأکید کرد: حوزه، خط مقدم جبهه تقابل با نظام سلطه است.

وی افزود: در اندیشه رهبری، نظام سلطه یک نظام‌واره فکری با چهار شرط برای زوال (خروج آمریکا از منطقه، پایان رژیم صهیونیستی، پایان نظام سلطه در عرصه بین‌الملل و افول تمدن غربی) است که جنگ رمضان در هر چهار محور تحولی راهبردی رقم زده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کوهساری با ارائه تحلیلی راهبردی از تحولات پس از «جنگ رمضان» و پیامدهای آن اعلام کرد: دنیای پیش‌ازاین جنگ با دنیای پس از آن کاملاً متفاوت است و ما شاهد تولد بین‌الملل جدید، منطقه خلیج‌فارس جدید، جبهه مقاومت جدید و حتی اروپا و آمریکای جدید هستیم.

فروپاشی نظم پیشین و افول هژمونی آمریکا

حجت‌الاسلام حسینی کوهساری تصریح کرد: فاصله میان قبل و بعد از جنگ رمضان، بسیار فراتر از دو ماه است. امروز شاهد اثبات ناتوانی سازمان‌هایی چون سازمان ملل و شورای امنیت هستیم.

وی افزود: ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفته‌ایم که طی آن، آمریکا از حضور مستقیم و هژمونی قلدرمآبانه به سمت عقب‌نشینی مدیریت‌شده و بحران مشروعیت حرکت کرده است.

وی با اشاره به شکست ساختارهای بین‌المللی افزود: رژیم صهیونیستی از افسانه "برتری مطلق" و شعار "نیل تا فرات" به بحران وجودی و فرسایش راهبردی برگشت‌ناپذیر رسیده است و طلسم بازدارندگی نظامی آمریکا نیز در این جنگ برای همیشه شکسته شد.

تحول در منطقه و جبهه مقاومت؛ از بازدارندگی تا تعیین‌کنندگی

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به تغییر معادلات در منطقه خلیج‌فارس اظهار داشت: منطقه خلیج‌فارس از وابستگی مطلق سیاسی - امنیتی به آمریکا عبور کرده و وارد موازنه هوشمند شده است. مهم‌ترین دستاورد، گذر جبهه مقاومت از مرحله "بازدارندگی" به مرحله "تعیین‌کنندگی" در منطقه است.

وی مهم‌ترین تحولات را چنین برشمرد:

انسجام عملیاتی بی‌نظیر میان محورهای مقاومت

گذار از جنگ دفاعی به جنگ تهاجمی و ترکیبی نظامی، اقتصادی، شناختی و رسانه‌ای

تبدیل‌شدن گفتمان مقاومت به الگویی الهام‌بخش در سطح جهانی

چالش الهیاتی وهابیت و مسیحیت صهیونیستی؛ بزرگ‌ترین زلزله اعتقادی

وی دررابطه ‌با پیامدهای فکری - اعتقادی جنگ رمضان اختصاص داشت بیان داشت: این جنگ بیشترین تأثیر الهیاتی را بر جریان وهابیت گذاشته است.

وی توضیح داد: در کتب وهابیون بارها نوشته شده بود که شیعه هرگز با یهود وارد جنگ تمام‌عیار نمی‌شود؛ اما جنگ رمضان و پاسخ جبهه مقاومت، این طلسم را شکست. امروز بسیاری از علمای اهل‌سنت، آشکارا اعلام می‌کنند که "یک‌عمر اشتباه فکر می‌کردیم.

حسینی کوهساری همچنین به چالش گروه‌های مسیحی صهیونیست (اوانجلیست) اشاره کرد: آنها معتقدند برای ظهور حضرت مسیح باید دولت یهودی قدرتمندی در اورشلیم شکل گیرد؛ ولی آنها امروز می‌بینند که برخلاف اعتقادشان، رژیم صهیونیستی در حال زوال است و این یک زلزله اعتقادی برای آنهاست.

تحول شگرف در مناسبات ایران و پاکستان؛ خنثی‌سازی تهدیدات مرزی

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به یک ابتکار راهبردی گفت: در این جنگ، ایران ورق میانجیگری را عوض کرد و پاکستان را وارد معادلات کرد. ژنرال عاصم منیر که پیش‌تر متحد نظامی عربستان بود، امروز در جبهه همسو با ایران قرار گرفته است. این یک تحول شگرف در مناسبات منطقه‌ای است که تهدیدات مرزی از سوی گروهک‌های تجزیه‌طلب را خنثی کرده است.

لزوم گفتمان تمدنی و سه سطح راهبردی حوزه

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه در پایان تأکید کرد: هر طلبه‌ای باید مخاطب جهانی خود را بشناسد. ورود به کارزار تمدنی نیازمند تحول در سه سطح است. گفتمانی (شکل‌گیری گفتمان تمدن‌ساز و امت ساز)، نهادی (تغییر در اسناد و برنامه‌های حوزه) و میدانی (فعالیت‌های بین‌المللی). اگر گفتمان، فکر و عمل ما در تراز تمدنی نباشد، از مواجهه با دنیای جدید باز خواهیم ماند.

