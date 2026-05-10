به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که شبکهای از قایقهای تندرو متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران در امتداد سواحل جنوبی ایران مستقر است. به گفته این گزارش، بسیاری از این شناورها در خلیجها، تونلها و پناهگاههای ساحلی نگهداری میشوند و در صورت صدور دستور میتوانند به سرعت به سمت تنگه هرمز، یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت و گاز جهان، حرکت کنند.
بر اساس این گزارش، برخی از این قایقها سبک و ساده هستند اما بخشی دیگر به تسلیحاتی مانند موشکهای کوتاهبرد و تجهیزات پیشرفتهتر مجهز شدهاند. این شناورها قادرند به صورت گروهی و با سرعت بالا حرکت کرده و با ایجاد مزاحمت برای کشتیهای بزرگتر، تهدیدی دائمی برای خطوط کشتیرانی در منطقه ایجاد کنند.
در این گزارش همچنین آمده است که استفاده از قایقهای تندرو بخشی از دکترین «جنگ نامتقارن» ایران است که ریشههای آن به دوران جنگ ایران و عراق بازمیگردد. برآوردها نشان میدهد سپاه پاسداران بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ قایق تندرو هجومی و بیش از هزار شناور بدون سرنشین در اختیار دارد که برخی از آنها قادر به شلیک موشک یا اژدر هستند و در کنار پهپادها و سامانههای موشکی میتوانند نقش مهمی در معادلات امنیتی منطقه ایفا کنند.
