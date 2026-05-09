اردوغان: مخالف گسترش جنگ در منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه عصر شنبه گفت که آنکارا نمیخواهد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در منطقه گسترش یابد و رئیسجمهور ترکیه این اظهارات را در دیدار با «مسرور بارزانی» نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، در استانبول بیان کرد.
طبق گزارش خبرگزاری «آناتولی»، دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقهای گفتوگو کردند و اردوغان هم با اشاره به جنگ آمریکا علیه ایران، از حملات به خاک عراق از جمله در اربیل ابراز نگرانی کرد و گفت: «ترکیه با گسترش جنگ به سایر کشورهای منطقه مخالف است.»
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالیکه گفتوگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدفگیری پایگاههای آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمینهای اشغالی انجام داد.
او همچنین گفت: «ترکیه در دوره فعلی به همبستگی خود با دولت اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.»
اردوغان با تاکید بر اهمیت ثبات در عراق برای منطقه، گفت که تشکیل سریع دولت مرکزی عراق، از وحدت و انسجام این کشور حمایت خواهد کرد.
رئیسجمهور ترکیه همچنین بر تعهد آنکارا برای تقویت همکاری با دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان، به ویژه در زمینه تجارت، حملونقل و انرژی، تاکید کرد.
او افزود که اجرای پروژه جاده توسعه نه تنها برای عراق، بلکه برای کشورهای خلیج فارس نیز «مزایای عمدهای» بهدنبال خواهد داشت.
اردوغان همچنین بر عزم ترکیه برای تکمیل طرح «ترکیه عاری از تروریسم» تاکید کرد و بر تمایل آنکارا برای صلح و ثبات چه در داخل و چه در سراسر منطقه تاکید ورزید.
