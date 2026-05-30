در حمله آمریکا به یک قایق در شرق اقیانوس آرام، سه نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی جنوبی آمریکا اعلام کرد این حمله در چارچوب کارزاری چندماهه علیه قایق‌هایی انجام شده که واشنگتن مدعی است در قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام نقش دارند. به ادعای ارتش آمریکا، قایق هدف‌قرارگرفته در عملیات قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته و از سوی یک «سازمان تروریستی معرفی‌شده» اداره می‌شده است؛ با این حال در بیانیه منتشرشده، سندی برای این ادعا ارائه نشده است.

ارتش آمریکا همچنین ویدیویی منتشر کرد که در آن یک قایق کوچک در حال حرکت روی آب دیده می‌شود و لحظاتی بعد هدف حمله قرار می‌گیرد و به توده‌ای از آتش تبدیل می‌شود. سپس در ادامه تصاویر، قایق در حال سوختن دیده می‌شود و اجسامی نیز در اطراف آن روی آب شناور هستند.

بر اساس اعلام رسمی ارتش آمریکا، این عملیات به دستور فرمانده فرماندهی جنوبی، ژنرال فرانسیس ال. دونووان، و از سوی «نیروی مشترک جنوبی اسپیر» در تاریخ ۲۹ مه انجام شده است. در این بیانیه آمده که اطلاعات موجود نشان می‌داد این شناور در یکی از مسیرهای شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در حال حرکت بوده است.

سلسله این حملات از اوایل سپتامبر سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که دولت دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده درگیر «مخاصمه مسلحانه» با کارتل‌ها و باندهای مواد مخدر در آمریکای لاتین است و این گروه‌ها را مسئول ورود مواد مخدر به جوامع آمریکا دانست. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ در موارد مختلف درباره قایق‌های هدف‌قرارگرفته، شواهد علنی و مشخصی از دخالت آن‌ها در قاچاق ارائه نکرده است.

در همین حال، گروهی از کارشناسان و مقام‌های سازمان ملل این حملات را محکوم کرده و آن‌ها را نمونه‌ای از «اعدام‌های فراقضایی» دانسته‌اند.

