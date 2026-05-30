گسترش دامنه حملات در مرز لبنان و فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد طی شب گذشته و صبح امروز، آژیرهای هشدار در چهار نوبت در چندین شهرک شمالی از جمله کریات‌شمونا و المطلة به صدا درآمد. این رسانه همچنین گزارش داد که راکت‌هایی به سمت منطقه میرون شلیک شده و یکی از آن‌ها به‌طور مستقیم به یک مرکز تجاری در کریات‌شمونا اصابت کرده است. کانال ۱۲ اسرائیل نیز شمار راکت‌های شلیک‌شده به شمال فلسطین اشغالی در طول شب گذشته را حدود ۱۵ فروند اعلام کرد. در همین حال، رسانه‌های محلی از شلیک هشت راکت از جنوب لبنان به سمت الجلیل الأعلی خبر دادند و ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد پرتاب‌هایی از خاک لبنان را شناسایی کرده است.

حزب‌الله از سوی دیگر اعلام کرد دو بار شهرک کریات‌شمونا را با رگبارهای راکتی هدف قرار داده است. همچنین بامداد امروز از اجرای کمینی علیه یک نیروی اسرائیلی که قصد پیشروی به سمت اطراف شرقی بلده الغندوریه را داشت خبر داد. بر اساس این بیانیه، نیروهای مقاومت با انفجار بمب‌های کارگذاشته‌شده و هم‌زمان آتش توپخانه و راکت، این یگان را هدف قرار دادند و ارتش اسرائیل نیز برای انتقال نیروهای آسیب‌دیده، منطقه را زیر پوشش دود غلیظ قرار داد و سپس با حملات هوایی و توپخانه‌ای به اطراف آن واکنش نشان داد. حزب‌الله همچنین از حمله پهپادی به سکوی سامانه گنبد آهنین در رأس‌الناقوره، هدف قرار دادن یک خودروی هامر اسرائیلی در الناقوره و حمله به تجمع نیروها و تجهیزات اسرائیلی در رشاف البیاضه خبر داد. در تحولی دیگر، مقاومت اعلام کرد روز گذشته یک پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمز ۴۵۰» را در آسمان زوطر شرقیه با موشک زمین به هوا هدف قرار داده است.

در مقابل، ارتش اسرائیل هشدارهای تازه‌ای برای تخلیه چندین منطقه در جنوب لبنان از جمله میفدون، شوکین، زبدین، جدیدة انصار، الزراریه، مزرعة کوثریة الرز و مشغره صادر کرد. هم‌زمان، حملات هوایی و توپخانه‌ای به مناطق مختلف ادامه یافت. بر اساس گزارش «الوکالة الوطنیة للإعلام»، در حمله پهپادی نیمه‌شب به منزلی در محله المرج در بلده انصار، زهیر أحمد هاشم و پسرش علی کشته شدند و هفت نفر دیگر از اعضای خانواده زخمی شدند. همچنین در حمله‌ای به یک خودروی پیک‌آپ در جاده الشریفة ـ حبوش ـ النبطیه، یک نفر کشته و یک نفر دیگر به‌شدت زخمی شد. در حمله دیگری به جاده منتهی به بیمارستان دولتی نبیه بری، سه نفر مجروح شدند. در انصار نیز حمله هوایی به تخریب «سنتر الخلیل» در مرکز شهر انجامید و بلده زبدین نیز هدف چند نوبت حمله قرار گرفت.

حملات اسرائیل به حاروف، الغندوریه، فرون، دبین، بلاط، الجمیجمة و اطراف مرجعیون نیز ادامه یافت و با گلوله‌باران و انفجارهای گسترده همراه بود. در همین حال، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله روز گذشته به بلده معروب در قضاء صور، چهار کشته از جمله یک امدادگر و پنج زخمی برجای گذاشته است. این وزارتخانه همچنین از کشته شدن سه نفر در العباسیة و چهار نفر در طیردبا خبر داد و تأکید کرد که هدف قرار گرفتن نیروهای امدادی نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. با تداوم تبادل آتش و افزایش حملات، تنش در مرزهای جنوبی لبنان همچنان رو به گسترش است.

