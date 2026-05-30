به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در سخنانی در مراسم بزرگداشت دو شهید (عبدالمنعم و احمد حسن طالب) که از سوی حزب‌الله برگزار شد، گفت همزمان با جریان داشتن مذاکرات، جنوب لبنان با «کارزار گسترده تخریب و کشتار» روبه‌رو است و به گفته او، واکنش دولت لبنان نسبت به این روند «سرد و ظاهری» بوده است. وی افزود بخش بزرگی از افکار عمومی لبنان این پرسش را مطرح می‌کند که چرا دولت، هر نوع مذاکره با اسرائیل را تا زمان برقراری یک آتش‌بس کامل و فراگیر تعلیق نمی‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اسرائیل به گفته او شدیدترین سطح تخریب، کشتار و پیشروی را ادامه می‌دهد و آمریکا نیز جانب‌داری کامل نشان داده و نقش میانجی را زیر پا گذاشته است.

این نماینده پارلمان لبنان تأکید کرد هیچ دولتی در جهان قابل تصور نیست که مردمش با چنین سطحی از تخریب و کشتار مواجه شوند و سپس حکومت با این وضعیت چنان برخورد کند که گویی این مردم به آن تعلق ندارند. فیاض در ادامه «قاعده ثابت» را این دانست که هر مقدار و هر شکل از حضور اسرائیل در خاک لبنان، اشغال است و باید بدون مسامحه با آن مقابله شود؛ حتی اگر توازن قوا به سود لبنان نباشد. او مقاومت را در شرایط فعلی «کاملاً دفاعی» توصیف کرد و گفت هدف آن دفاع از جان، زمین و مردم است و این موضوع نباید محل مناقشه یا شکاف سیاسی قرار گیرد.

فیاض همچنین گفت وجود «عوامل قدرت» حتی در منطق مذاکره هم ضروری است، زیرا مذاکره‌کننده‌ای که پشتوانه قدرت ندارد، عملاً بر سر شکست و پذیرش شروط دشمن مذاکره می‌کند. وی در پایان، مشکل اصلی مسیر کنونی مذاکره را این دانست که مذاکره‌کننده لبنانی به گفته او «پوشش قانونی مقاومت را برداشته»، از آن فاصله گرفته و پیش و حین مذاکره وارد تقابل با آن شده، اما در مقابل نتوانسته دستاورد قابل توجهی برای حفاظت از مردم یا کاهش رنج آنان به دست آورد.

