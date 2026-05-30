عطوان: سومین شکست بزرگ اسرائیل در لبنان در راه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم» و تحلیلگر شناخته شده فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به تحولات اخیر لبنان اختصاص داده و نوشت: اشغالگران صهیونیست با حمایت و چراغ سبز آمریکا و شخص دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، به تجاوزات خود علیه لبنان ادامه می‌دهند.

وی افزود: از دوم مارس گذشته تاکنون بیش از ۳۳۰۰ نفر در تجاوزات وحشیانه صهیونیست‌ها به لبنان به شهادت رسیده و بیش از ۱۰ هزار نفر هم زخمی شده‌اند.

عبدالباری عطوان افزود: روز پنجشنبه، علی رغم تضمین‌های نمایشی آمریکا، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه الشویفات در ضاحیه جنوبی در نزدیکی فرودگاه بیروت حمله و یک ساختمان مسکونی را بمباران کردند. این در حالی است که مقامات دولت لبنان ادعا می‌کردند دولت آمریکا که مذاکرات عادی‌سازی روابط میان لبنان و اسرائیل را در واشنگتن ترتیب داده و جلساتی را در پنتاگون میان هیئت‌های نظامی اسرائیلی و لبنانی جهت تدوین یک طرح نظامی مشترک برای خلع سلاح حزب‌الله برگزار کرده بود، مانع از بمباران بیروت توسط تل‌آویو می‌شود.

این تحلیلگر فلسطینی تأکید کرد: سوالی که اکنون ما از این مقامات لبنانی و همچنین دولت آمریکا می‌پرسیم این است که آیا ضاحیه جنوبی بیروت که بی‌وقفه هدف حملات هوایی قرار گرفته است، در استکهلم یا کره شمالی واقع شده است و نه در بیروت، پایتخت لبنان، و آیا ساکنان آن بومیان آمریکا هستند نه شهروندان لبنانی.

اعتراف نتانیاهو به ناتوانی در مقابله با پهپادها

در ادامه این مقاله آمده است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر، که به ناتوانی ارتش و پدافند هوایی خود در شناسایی و سرنگونی پهپادهای انتحاری حزب‌الله اعتراف کرد، گفت که دامنه این جنگ در لبنان علیه حزب‌الله را گسترش خواهد داد و تا زمانی که این جنبش از بین نرود، جنگ متوقف نخواهد شد.

سردبیر روزنامه رای الیوم ادامه داد: بتسلائیل اسموتریچ، وزیر دارایی کابینه فاشیست نتانیاهو حتی پا را فراتر گذاشته و تهدید کرد که به ازای هر پهپادی که توسط حزب‌الله شلیک شود و یک اسرائیلی را بکشد یا زخمی کند، ۱۰۰ ساختمان در لبنان، به ویژه در ضاحیه جنوبی بیروت، را ویران خواهد کرد.

کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در واکنش به هلاکت و زخمی شدن سه نظامی صهیونیست در حمله پهپادی حزب‌الله گفت که حزب‌الله بهای سنگینی را به خاطر حملات خود علیه اسرائیل خواهد پرداخت.

عبدالباری عطوان تصریح کرد: سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اساساً این نظامیان صهیونیست در لبنان چه می‌کنند که هدف حملات حزب‌الله قرار می‌گیرند؟ آیا آنها مشغول کارهای بشردوستانه در جنوب لبنان هستند یا از اماکن تاریخی در این منطقه لذت می‌برند و یا در سواحل آن قدم می‌زنند؟

سومین شکست اسرائیل در لبنان در راه است

در ادامه این یادداشت تأکید شده است: نتانیاهو و نزدیکانش که در جنگ خود برای سرنگونی نظام ایران، تغییر شکل منطقه و اجرای پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» شکست خورده‌اند، با تشدید تجاوزات وحشیانه علیه لبنان، به دنبال جبران این شکست و سایر شکست‌های ناشی از آن هستند، اما نمی‌توانند از این شکست‌ها فرار کنند و بهای سنگینی خواهند پرداخت.

عبدالباری عطوان ادامه داد: اگر صهیونیست‌ها در طول ۴۰ سال گذشته تلاش کرده‌اند تا حزب‌الله را از بین ببرند و دو بار شکست خورده‌اند، یعنی در سال ۲۰۰۰ که بیست و ششمین سالگرد آن چند روز قبل بود و سپس در جنگ جولای ۲۰۰۶ که اسطوره ارتش شکست ناپذیر اسرائیل را در هم شکست، پس تاریخ دوباره تکرار خواهد شد و شاید حتی قاطعانه‌تر از دوره‌های قبلی.

آمادگی مقاومت برای سومین پیروزی بزرگ

این تحلیلگر برجسته عرب زبان تأکید کرد: صهیونیست‌ها برای سومین بار از لبنان فرار خواهند کرد و مقاومت برای گرفتن جشن سومین پیروزی که بزرگتر از پیروزی‌های قبلی خواهد بود، آماده می‌شود.

رژیم صهیونیستی که به توانایی‌های جاسوسی خود می‌بالد و در لبنان، غزه و ایران دست به ترورهای نمایشی می‌زند تا شکست خود را در دستیابی به پیروزی قاطع در شش جبهه‌ای که نیروهایش در آن می‌جنگند، پنهان کند، با دست کم گرفتن توانایی‌های نظامی حزب‌الله، دچار یک اشتباه محاسباتی مرگبار شد.

بر اساس این یادداشت، پهپادهای بسیار پیشرفته حزب‌الله تبدیل به بزرگترین کابوس صهیونیست‌ها شده‌اند و اینجا دیگر در مورد حملات موشکی شدید به تل آویو، حیفا، عکا، صفد و کریات شمونه صحبت نمی‌کنیم.

اگر رژیم اشغالگر، با حمایت ایالات متحده و با چراغ سبز مقامات رسمی لبنان، نتوانسته است حزب‌الله را خلع سلاح کند، آیا می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم ایران را متوقف کند، ۴۶۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا (بیش از ۶۰ درصد) را خارج کند و پس از سه ماه جنگ شکست‌خورده، تنگه هرمز را با زور بازگشایی کند؟

اسرائیل در دام عمیق لبنان افتاده است

سردبیر روزنامه رای الیوم تأکید کرد که اسرائیل در دام عمیق لبنان افتاده است و قادر به ادامه جنگ و دستیابی به پیروزی یا عقب‌نشینی برای به حداقل رساندن تلفات مانند شکست‌های سال ۲۰۰۰ و جنگ جولای ۲۰۰۶ نیست.

آمادگی یگان رضوان برای آزادسازی الجلیل و پیشروی تا تل آویو

دلیل این امر آن است که رزمندگان مقاومت این بار در مرز لبنان متوقف نخواهند شد و صرفاً به اخراج و شکست دشمن بسنده نخواهند کرد. رزمندگان یگان رضوان حزب‌الله، آماده آزادسازی الجلیل هستند و شاید حتی تا تل آویو، حیفا و احتمالاً عسقلان و دیمونا در جنوب فلسطین اشغالی پیشروی کنند.

در پایان این مقاله آمده است که تهدید نتانیاهو برای گسترش دامنه جنگ می‌تواند هدیه‌ای ارزشمند برای جنبش مقاومت اسلامی لبنان باشد و با آوردن همه گروه‌های شیعه به نبرد زیر پرچم خود، به همراه اکثر گروه‌های محترم جوامع سنی، دروزی و مسیحی لبنان پایگاه مردمی خود را گسترش دهد و به این ترتیب، تشدید تجاوزات اسرائیل علیه لبنان به معنای تلفات بیشتر برای این رژیم خواهد بود و زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.

