عبور نفتکش قطری با اجازه ایران از تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نفتکش حامل الانجی قطری با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور کرد.
نفتکش حملکننده گاز طبیعی مایع متعلق به قطر، «الخریطیات»، در آبهای دریای عمان سیگنال ارسال کرد.
این نفتکش روز گذشته در دهانه تنگه هرمز دیده شده بود و پس از آن سامانه موقعیتیاب خودکار خود را خاموش کرد.
این نفتکش که مقصدش پاکستان است، نخستین نفتکش غیرمرتبط با ایران است که از نیروی دریای سپاه پاسداران برای عبور از مسیری امنی که ایران تعریف میکند، اجازه عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است.
