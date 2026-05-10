  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

عبور نفتکش قطری با اجازه ایران از تنگه هرمز

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
کد مطلب: 1812119
منبع: خبرگزاری فارس
عبور نفتکش قطری با اجازه ایران از تنگه هرمز

نخستین نفتکش حامل ال‌ان‌جی قطری با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نفتکش حامل ال‌ان‌جی قطری با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور کرد.

نفتکش حمل‌کننده گاز طبیعی مایع متعلق به قطر، «الخریطیات»، در آب‌های دریای عمان سیگنال ارسال کرد.

این نفتکش روز گذشته در دهانه تنگه هرمز دیده شده بود و پس از آن سامانه موقعیت‌یاب خودکار خود را خاموش کرد.

این نفتکش که مقصدش پاکستان است، نخستین نفتکش غیرمرتبط با ایران است که از نیروی دریای سپاه پاسداران برای عبور از مسیری امنی که ایران تعریف می‌کند، اجازه عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است.

............................

پایان پیام/ 167

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha