جنگ ایران خطوط هوایی کرهٔ ‌جنوبی را فلج کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری یونهاپ کرهٔ جنوبی گزارش داده است که شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت این کشور درپی افزایش شدید قیمت سوخت ناشی از جنگ با ایران، دست به لغو گستردهٔ پروازهای خود زده‌اند.

شرکت «ججو ایر» که بزرگ‌ترین ایرلاین اقتصادی کرهٔ جنوبی است، ۱۸۷ پرواز رفت‌وبرگشت بین‌المللی را لغو کرده است؛ این تعداد معادل ۴ درصد از کل عملیات این شرکت است.

شرکت «جین ایر» دیگر ایرلاین اقتصادی این کشور نیز ۱۷۶ پرواز رفت‌وبرگشت به مقاصدی مانند گوام و فوکوئوک را تا پایان ماه جاری لغو کرده است.

همچنین شرکت «آسیانا ایرلاینز» که یک ایرلاین کامل‌خدمت است نیز ۲۷ پرواز رفت‌وبرگشت در ۶ مسیر از جمله پنوم‌پن (پایتخت کامبوج) و استانبول را تا ژوئیه لغو کرده است.

شرکت «کوریا ایر» بزرگ‌ترین ایرلاین کرهٔ جنوبی هنوز برنامه خود را تغییر نداده؛ اما اعلام کرده است وضعیت را تحت سیستم مدیریت اضطراری به‌دقت رصد می‌کند.

..............

پایان پیام