مقاومت ایران متدی رایگان برای جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار تخصصی «حج؛ نماد وحدت‌بخش امت اسلام در مواجهه با تحولات جهانی» با حضور اندیشمندان، شخصیت‌های دینی و فعالان فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران و تایلند برگزار و در آن، ابعاد معنوی و راهبردی فریضه عظیم حج در شرایط روز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آغاز این نشست، پیام حجت‌الاسلام عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، قرائت شد. این چهره تقریبی در بحبوحه برپایی مناسک حج ابراهیمی ضمن ارسال پیغامی از سرزمین حجاز فلسفه گردهم آمدن در حریم کعبه را بزرگ‌ترین جلوه وحدت اسلامی، تجلی اخوت و بیداری مسلمانان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت عظیم این فریضه الهی برای تقویت همگرایی در جهان اسلام و مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن تأکید کرد.

وی با استناد به آیاتی از کلام‌الله مجید، حج را مسئله‌ای فراتر از یک عبادت فردی مطرح کرد و خاطر نشان کرد: در شرایطی که چهره واقعی دشمنان اسلام با برافتادن نقاب‌های‌ به ظاهر انسان‌دوستانه بر ملت‌های مختلف عیان شده، بیش از موعدی ضرورت دارد پیروان آیین احمدی از فرصت گران‌قیمت ذی‌الحجه برای توسعه بستری در جهت بیداری اجتماعی، تبادل تجربه‌ها و ایجاد پیوند میان ملت‌های دینی استفاده کنند.

در ادامه، مهدی زارع بی‌عیب، رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند، ضمن اشاره به بحران‌های فکری و هویتی جهان معاصر طی سخنانی اظهار کرد: از مهم‌ترین چالش‌های امروز جهان اسلام، فراموشی مفهوم عمیق «امت واحده» و گسترش شکاف‌های قومی، مذهبی و سیاسی است.

وی حج را نماد قدرت نرم جهان اسلام توصیف کرد و گفت: در بزرگ‌ترین مانور اسلامی، ملیت‌های مختلفی از جهان فارغ از زبان‌، فرهنگ‌ و مذاهب حول حرم امن الهی، تصویری متفاوت از نظم جهانی ارائه می‌دهند؛ نظمی که در آن، معیار برتری نه قدرت و ثروت، بلکه تقوا و کرامت انسانی است.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند، با اشاره به مصائب مردم فلسطین، این مسئله جهان اسلام را نماد یکپارچگی امت مطرح کرد و گفت: رنج میلیون‌ها آواره هم‌کیش و تحمیل سخت‌ترین شرایط برای زیست در غزه، درد مشترکی است که فهم جدی و تلاش واقعی در حل آن می‌تواند عامل مهمی در پیوند و تعامل بیشتر مسلمانان با کثرت آزادگان جهان باشد.

وی تزکیه‌نفس را از فلسفه‌های دیگر مناسبت حج دانست و افزود: فرایض حج، از جمله وقوف در عرفات و مشعر، رمی جمرات و قربانی، نمادهایی از مبارزه با نفس اماره، شیطان و تعلقات دنیوی هستند که زائر با ادای این اعمال معرفتی، مجالی برای بازنگری در روح و مفهوم برائت پیدا می‌کند. برائتی که در آشکارترین نمونه می‌توان آن را در قالب بیزاری از رژیم‌های کودک‌کش تعبیر و تفسیر کرد.

زارع بی‌عیب یادآور شد: برای اتحاد بیشتر و اقتدار حداکثری ضرورت دارد امروز پیروان دومین دین پرجمعیت جهان، ذیل نام جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر در برابر نظام سلطه و جبهه نفاق هم‌عهد شوند.

وی ایران را یکی از نمادهای همبستگی ملت دو میلیارد نفره مسلمانان عنوان کرد و افزود: در شرایطی که پیروان اسلام در ۵۳ کشور جهان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، اجماع این هیئت کلان در پس جبهه‌مقاومت به راستی یک ائتلاف عملی و به‌تبع آن تلاشی ارزشی در راستای اتصال واقعی به مبانی وحدت‌بخش اسلامی است.

زارع بی‌عیب، یادآور شد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ پایداری و اعتماد به ظرفیت‌های درونی، در برابر انواع حملات نظامی و تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی با اقتدار و عزت تمام ایستادگی کرده و طبق مشاهدات، امروز این مدل و تجربه موفق با همه هزینه‌هایش برای ملت متمدن ایران، در قالب هبه‌ای معنوی و گران‌بها به بخشی از فرهنگ ‌جهان اسلام تبدیل شده است.

در این نشست آنلاین، علاوه بر سخنرانی حجت‌الاسلام هبت‌الله صدرالسادات نماینده جامعةالمصطفی(ص) العالمیه در تایلند، شخصیت‌های دینی و فرهنگی کشور میزبان از جمله سپهبد سومچای وی‌رون‌فونل، فاطمه بتول شاویکوان، زرین العابدین پیکریم، شیخ حسین بن سالم، شیخ انصار لمپان و شیخ غلام‌علی اباذر به بررسی ابعاد مختلف حج پرداخته و بر ضرورت تقویت همبستگی، گفت‌وگوی میان مذاهب اسلامی و احیای هویت تمدنی جهان اسلام تأکید کردند.

