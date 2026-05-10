به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت متا مالک اینستاگرام قابلیت «رمزگذاری سرتاسری» (امنیت کامل پیامها) را در دایرکت اینستاگرام به طور کامل لغو کرد.
این یعنی پیامهای شما دیگر مثل قبل کاملاً محرمانه نیستند و متا یا نهادهای قانونی میتوانند در صورت نیاز به متن، عکس و ویدیوهای دایرکت شما دسترسی پیدا کنند.
هرچند متا دلیل این کار را محافظت از کودکان و اجرای قوانین جدید اعلام کرده است، اما کارشناسان میگویند دلیل پنهان این ماجرا، استفاده از اطلاعات چتهای شما برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی و تسلیم شدن در برابر فشار نهادهای نظارتی و دسترسی بر محتوای خصوصی کاربران است.
با این تغییر، اینستاگرام دیگر یک پیامرسان امن نیست و صرفاً یک شبکه اجتماعی با قابلیت چتِ تحتنظارت است.
جالب اینجاست که طبق گزارشهای جدید، حتی امنیت واتساپ هم زیر سوال رفته و ادعا شده کارمندان متا میتوانند پیامهای واتساپ را نیز بخوانند.
