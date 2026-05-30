اعطای جایزه جهانی ۲۰۲۶ سازمان جهانی بهداشت به دبیر شورای انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارش رسمی خود به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات سال ۲۰۲۶، جایزه ویژه این سازمان در منطقه مدیترانه شرقی را به حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعطا کرد.
این جایزه به پاس مدیریت تحولی و تدوین اسناد راهبردی در حوزه پیشگیری فرهنگی از آسیبهای اجتماعی، به ویژه دخانیات، به وی تعلق گرفته است.
بنا بر اعلام سازمان جهانی بهداشت، انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران به عنوان برنده این جایزه بینالمللی، ناشی از چرخش راهبردی در مدیریت کنترل دخانیات در ایران است. در دوره جدید مدیریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع مقابله با دخانیات از یک مسئله صرفاً درمانی، به یک اولویت در «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» تبدیل شد.
نقطه عطف این فعالیتها که مورد توجه ویژه ارزیابان بینالمللی قرار گرفته است، تصویب و ابلاغ سند جامع «مسائل، راهبردها، اقدامات ملی و تقسیم کار دستگاهی در زمینه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مصرف دخانیات در کشور» است.
این سند که در دوره مسئولیت استاد خسروپناه با نگاهی تحولی و عملیاتی تدوین شد، توانست برای نخستین بار همگرایی دقیقی میان دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی ایجاد کند.
سازمان جهانی بهداشت در بیانیه خود، نقش استاد خسروپناه را در تحقق موارد ذیل برجسته دانسته است: تقسیم کار دقیق دستگاهی:
۱- تعیین تکالیف مشخص برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما در راستای صیانت از نسل جوان.
۲. تمرکز بر پیشگیری فرهنگی: انتقال ثقل مقابله با دخانیات به محیطهای آموزشی و تربیتی برای خنثیسازی جذابیتهای کاذب محصولات نوپدید (مانند سیگارهای الکترونیکی).
۳. نظارت بر اجرای مصوبات: فعالسازی مکانیزمهای رصد و پایش مصوبات شورا در حوزه سلامت اجتماعی که منجر به کاهش نفوذ تبلیغات غیرمستقیم دخانیات در محصولات فرهنگی شده است.
شعار سال ۲۰۲۶ سازمان جهانی بهداشت، «رونمایی از جذابیتها؛ مقابله با اعتیاد به نیکوتین و دخانیات» است. انتخاب استاد عبدالحسین خسروپناه از سوی این نهاد بینالمللی نشاندهنده موفقیت ایران در شناسایی دقیق تاکتیکهای صنعت دخانیات و مقابله با «فرهنگسازی کاذب» این صنعت است که در قالب سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به دقت هدفگذاری شده بود.
در کنار استاد خسروپناه، از بهزاد ولیزاده نیز به عنوان یکی از چهرههای فعال در این حوزه تقدیر به عمل آمده است.
این موفقیت بینالمللی که ثمره اسناد راهبردی و پیگیریهای مستمر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای اخیر است، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در دیپلماسی سلامت و مدیریت فرهنگی آسیبهای اجتماعی در سطح جهان ارتقا بخشید.
