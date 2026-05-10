به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ امیر دریادار شهرام ایرانی گفت: زیردریاییهای سبک ساخت کشورمان متناسب با تهدیدها و ظرفیتها و نیازها در آبهای تنگه هرمز دست به ماشه درحال گسترش و کف نشینی هستند.
کف نشینی در بستر دریا در اعماق آبهای مسیر اقتدار در آبراهه تنگه هرمز برای زمان طولانی و رهگیری و انهدام انواع شناورهای متخاصم از توانمندیهای زیردریاییهای سبک نیروی دریایی ارتش است. این زیر دریاییها در ادبیات روزمره افسران و درجه داران آن به دلفینهای خلیج فارس مشهورند.
دلفینهای خلیج فارس برای نشان دادن اقتدار دفاع دریایی کشورمان در عملیاتی به نام و یاد شهدای ناوشکن دنا در تنگه هرمز روی آب آمدند و پس از اجرای چند مانور آرایشی، به اعماق دریا رفته تا ماموریتهای محوله را ادامه دهند.
