انتشار کتاب »بسترهای تاریخی ـ اجتماعی عاشورا« از عالم برجسته شیعی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ کتاب «بسترهای تاریخی ـ اجتماعی عاشورا» اثر آیتالله حاج واعظزاده بهسودی به کوشش هفتهنامه «معارف اسلامی» چاپ و منتشر گردید. این اثر با رویکردی تحلیلی، میکوشد واقعه عاشورا را در چارچوب شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی عصر بنیامیه بررسی کرده و زمینههای شکلگیری قیام امام حسین(ع) را از منظر جامعهشناختی و تاریخی واکاوی کند.
در این کتاب، نویسنده با فاصله گرفتن از روایتهای صرفاً آیینی و عاطفی، تلاش کرده است به بسترهای واقعی و زمینی این رویداد تاریخی بپردازد و نشان دهد که قیام عاشورا در پیوند با تحولات ساختاری جامعه اسلامی آن دوره شکل گرفته است. این نگاه تحلیلی و تاریخی، اثر حاضر را در شمار پژوهشهای قابل توجه در حوزه مطالعات عاشورا قرار داده است.
آیتالله واعظزاده بهسودی از چهرههای برجسته علمی و دینی در میان شیعیان افغانستان به شمار میرود و طی دهههای گذشته در عرصه آموزش علوم دینی، تألیف آثار علمی و هدایت فرهنگی جامعه شیعی این کشور نقش فعالی داشته است.
جامعه شیعیان افغانستان نیز با وجود دههها جنگ، بیثباتی سیاسی و چالشهای اجتماعی، همواره دارای بسترهای قابل توجه علمی و فرهنگی بوده است. مدارس دینی، محافل علمی، مراکز فرهنگی و فعالیتهای پژوهشی در مناطق مختلف از جمله کابل، بامیان، دایکندی، غزنی، بهسود و بخشهایی از شمال افغانستان، در سالهای گذشته در تربیت عالمان دینی، نویسندگان و پژوهشگران نقش مهمی ایفا کردهاند.
با این حال، در سالهای اخیر و پس از تحولات سیاسی در افغانستان، فعالیت برخی مراکز علمی و فرهنگی با محدودیتهایی مواجه شده و نگرانیهایی در میان فعالان فرهنگی و مذهبی درباره وضعیت آموزش، آزادیهای مذهبی و امنیت مراکز دینی اقلیتهای مذهبی مطرح شده است. در چنین شرایطی، انتشار آثار پژوهشی و علمی در حوزه معارف اسلامی و تاریخ اسلام، از سوی بسیاری از ناظران بهعنوان نشانهای از تداوم حیات فکری و فرهنگی جامعه شیعه افغانستان تلقی میشود.
به باور شماری از صاحبنظران، آثاری از این دست میتواند در تعمیق مطالعات تاریخی درباره عاشورا و نیز تقویت گفتمان علمی در میان جوامع اسلامی نقش مهمی ایفا کند.
کتاب «بسترهای تاریخی ـ اجتماعی عاشورا» در همین چارچوب تلاشی علمی برای بازخوانی یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ اسلام به شمار میرود؛ رخدادی که همچنان الهامبخش مفاهیمی چون عدالتخواهی، مسئولیت اجتماعی و مبارزه با ظلم در اندیشه اسلامی است.
