به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ در پی وقوع زمین‌لرزه شدید یکشنبه شب ( ۹ شهریور) در شرق افغانستان که بیش از هزار قربانی و هزاران زخمی بر جای گذاشت، آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی، از چهره‌های شناخته‌شده دینی و علمی شیعه کشور افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای مراتب تسلیت و همدردی خود را با بازماندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده ابراز داشت.

در متن کامل این بیانیه آمده است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

در پی زلزله نسبتاً شدید و حادثه دلخراش طبیعی دیشب در شرق کشور، جان حدود هشت‌صد تن از هموطنان عزیز ولسوالی‌های کشور ما را گرفته، نزدیک به دوهزار تن مجروح شدند و علاوه بر قربانیان انسانی، خسارات بسیاری را بر جای گذاشتند اعمّ از ویرانی خانه‌ها، تخریب مزارع و تلفات حیوانات.

این جانب در قبال این حادثه تکان‌دهنده، دلخراش و ناراحت‌کننده با خانواده‌های قربانیان اظهار همدردی نموده، برای مجروحان شفای عاجل از خداوند منّان خواهانم و از همه هم‌وطنان تقاضای همکاری، هم‌یاری و مشارکت وسیع دارم.

از مقامات امارت اسلامی هم جداً تقاضا می‌کنم که با تمام نیرو و توان برای نجات مجروحان و التیام قلب آسیب‌دیدگان بشتابند و برای وزارت شهرسازی و مسکن دستور دهند که در ساخت خانه‌ها در آینده مملکت معیارهای جهانی زلزله را در نظر داشته، جلو آسیب‌های احتمالی آینده را بگیرند.

خداوند همه را از قهر طبیعت نجات داده، در برابر حوادث بیمه نماید. آمین یا رب العالمین.

کابل، دارالمعارف اهل‌بیت(ع)، حاج واعظ‌زاده بهسودی

۸ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ ه‍.ق / ۱۰ سنبله ۱۴۰۴ ه‍.ش

این پیام بازتابی از جایگاه دینی و اجتماعی آیت‌الله بهسودی است که همواره بر ضرورت توجه به مردم آسیب‌دیده برای جلوگیری از فجایع مشابه تأکید داشته است.

...

پایان پیام/