به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشترک صنعتی و اقتصادی میان هیئت افغانستانی به ریاست اتاق صنایع و معادن هرات با مسئولان و صنعتگران ایرانی، امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) در مشهد برگزار شد.
در این نشست دو طرف بر افزایش رفتوآمد روزانه کامیونها در مرزهای اسلامقلعه و دوغارون از حدود یک هزار دستگاه به ۲۴۰۰ کامیون در روز تأکید کردند.
هدف اصلی این توافق، تسهیل صادرات و واردات، تسریع انتقال مواد خام اولیه و کاهش مشکلات واحدهای صنعتی دو کشور اعلام شده است.
عبدالناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، در این نشست گفت: با همکاری مسئولان محلی هرات، روند اخذ مجوز تردد کامیونهای ایرانی لغو شده و تسهیلات بیشتری برای رفتوآمد ناوگان حملونقل فراهم گردیده است.
وی افزود: هماکنون حدود یک هزار کامیون در دو سوی مرز در حال تردد هستند، اما طبق توافقات قبلی این رقم باید به ۲۴۰۰ دستگاه افزایش یابد تا مشکلات تأمین مواد اولیه و صادرات به حداقل برسد.
در این دیدار همچنین بر گسترش همکاریهای صنعتی، تجاری و ایجاد کارخانههای مشترک میان ایران و افغانستان تأکید شد.
