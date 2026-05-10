به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحارونوت» رژیم صهیونیستی در گزارشی از ناکارآمدی ارتش این رژیم در مقابله با پهپادهای پیشرفته حزب‌الله پرده برداشت.

این روزنامه نوشت: پهپادهای هدایت‌شونده با فیبر نوری حزب‌الله، خواب را از چشمان ارتش رژیم اشغالگر ربوده است.

به نقل از این روزنامه افزود: با وجود آنکه این تهدید از سال‌ها پیش شناخته شده بود، ارتش اسرائیل به شکل مطلوب برای آن آماده نشده است و اکنون صرفاً در تلاش برای از بین بردن این تهدید است.

یدیعوت آحارونوت تأکید کرد که در داخل اسرائیل نگرانی‌هایی وجود دارد و پرسش‌هایی مطرح است درباره اینکه چرا بخش نظامی تاکنون در رسیدگی به این مشکل تأخیر کرده است.

ناکارآمدی گنبد آهنین و سامانه‌های پیشرفته در برابر پهپادهای حزب‌الله

این روزنامه گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در مقابله با این پهپادهای متعلق به حزب‌الله و ایران از بالگردها، هواپیماها و سامانه «گنبد آهنین» استفاده می‌کند، اما این ابزارها کارآمد نیستند.

یدیعوت آحارونوت نوشت: شرکت‌های متعددی راهکارهایی ارائه می‌دهند، اما در این مرحله «این پهپادهای ساده مجهز به فیبر نوری ثابت کرده‌اند که از تمامی راه‌حل‌های دیگر هوشمندتر هستند».

اعتراف به تسلیم در برابر تهدیدی بدون راه‌حل

این روزنامه صهیونیستی در بخش دیگری از گزارش خود با صراحت بیشتری اذعان کرد: «ما که به رویارویی ارتش اسرائیل با انواع تهدیدات، از بادکنک‌های آتش‌زا و بادبادک‌ها گرفته تا موشک‌های بالستیک عادت کرده‌ایم، مجبور به تسلیم نسبت به این امر هستیم که خطر پهپادهای انفجاری در حال حاضر راه‌حلی ندارد. بدتر از آن، این خطر جبهه داخلی را نیز تهدید می‌کند.»

ابتکارعمل همچنان در دست حزب‌الله

از سوی دیگر، شبکه i24NEWS رژیم اشغالگر نیز گزارش داد که ابتکارعمل همچنان در دست حزب‌الله است و این جنبش از پهپادهایی استفاده می‌کند که چالشی بزرگ برای نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

..................

پایان پیام