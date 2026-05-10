  مدیرکل آژانس انرژی اتمی، دست از سیاسی کاری بردارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در واکنش به اظهار نظرهای فراتر از صلاحیت سازمانی «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راجع به تحولات منطقه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، راستی‌آزمایی است، نه ارسال پیام‌های سیاسی در مورد تنگه هرمز، موشک‌های ایران یا نحوه رفتار تهران.

بقائی تصریح کرد: وقتی بی‌طرفی حرفه‌ای قربانی رفتارهای سیاسی یا جاه‌طلبی‌های شخصی بشود، اعتبار نهادها دچار فرسایش می‌شود و بعد از چندی اثربخشی آنها نیز مخدوش می‌گردد.



..........

پایان پیام/ ۲۱۸

