به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست بین‌المللی مجازی با عنوان «تبیین و بازخوانی اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری در عصر تحولات جهانی» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بانکوک برگزار شد.

این نشست با حضور جمعی از اساتید، اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از کشورهای مالزی، هند، تایلند و ایران و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و علی مطهری همراه بود.

هدف این نشست، بررسی جایگاه فکری و تمدنی شهید آیت‌الله مرتضی مطهری و تبیین ظرفیت اندیشه‌های وی در مواجهه با تحولات فکری و اجتماعی جهان معاصر بود.

در ابتدای نشست، شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، بر ضرورت بازخوانی اندیشه‌های این متفکر برجسته اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این نشست، آثار وی را بخشی مهم از میراث فکری جهان اسلام دانستند که همچنان در پاسخگویی به مسائل هویتی و فکری نسل جدید نقش‌آفرین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور در سخنانی با اشاره به آیه شریفه «ٱلَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَیَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا یَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَکَفَیٰ بِٱللَّهِ حَسِیبࣰا» از برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد و این آیه را ناظر بر مسئولیت الهی در تبیین و رساندن پیام حق دانست.

وی شهید مطهری را اندیشمندی ژرف‌نگر، آینده‌نگر و زمان‌شناس توصیف کرد که با تلفیق عقلانیت فلسفی و ایمان دینی، نقش مهمی در احیای تفکر اسلامی در دوران معاصر ایفا کرد.

ایمانی‌پور با اشاره به شهادت استاد مطهری، این رویداد را نشانه عمق اثرگذاری فکری و اجتماعی وی دانست و افزود: اندیشه‌های او پس از گذشت نزدیک به پنج دهه همچنان زنده، روشنگر و پاسخگو به مسائل جهان معاصر است.

وی با تأکید بر آینده‌نگری شهید مطهری گفت: این متفکر برجسته، چالش‌های جهان اسلام و نقشه‌های قدرت‌های سلطه‌گر را با بصیرتی کم‌نظیر تحلیل می‌کرد و نسبت به تحولات آینده آگاهی عمیق داشت.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

