به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام نظامی اسرائیلی اعلام کرده است که تلآویو همچنان در حال جستوجوی راههایی برای مقابله با پهپادهای حزبالله در جنوب لبنان است به گفته وی به عاملی برای نگرانی و سردرگمی ارتش اسرائیل در این منطقه تبدیل شدهاند.
القدس العربی نوشت: این مقام نظامی که نامش فاش نشده، گفته است ارتش اسرائیل به دنبال راهکارهای جدید برای مقابله با پهپادهای حزبالله در جنوب لبنان است.
وی افزود: ارتش اسرائیل در همین راستا تجهیزات هدفگیری هوشمند را وارد لبنان کرده تا توان هدفگیری این پهپادها را افزایش دهد و همچنین صدها دوربین و تجهیزات دید در شب میان نیروها توزیع کرده است تا دقت تیراندازی علیه اهداف متحرک در شب افزایش یابد.
پهپادهای حزبالله، بهویژه آنهایی که از فناوری فیبر نوری استفاده میکنند، به گفته منابع عبری، چالشی جدی برای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد کردهاند و در مواردی به نیروها و خودروهای نظامی اسرائیلی حمله کردهاند؛ در حالی که تلآویو اذعان کرده هنوز راهحل مؤثری برای مقابله با آنها ندارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اسرائیل در روزهای اخیر درباره شمار تلفات و خسارات ناشی از این پهپادها سکوت اختیار کرده است.
پیشتر نیز بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، پهپادها و موشکهای حزبالله را دو تهدید اصلی توصیف کرده و خواستار یافتن راهحل برای مقابله با آنها شده بود.
همزمان، ارتش اسرائیل از ۲ مارس عملیات نظامی گستردهای را در لبنان ادامه داده که بر اساس آمار رسمی، تاکنون هزاران شهید و زخمی بر جای گذاشته و موج گستردهای از آوارگی در جنوب لبنان ایجاد کرده است.
با وجود آتشبس شکننده از ۱۷ آوریل، حملات و عملیات تخریبی اسرائیل در جنوب لبنان ادامه دارد و تلآویو مدعی است این اقدامات در پاسخ به تهدیدات نظامی حزبالله انجام میشود.
