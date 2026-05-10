برگزاری نخستین نشست جهاد تبیین «با نور» در آستانه اشرفیه؛ تاکید بر نقش مردم در جنگ نرم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین رضا حاجتی، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان امروز یکشنبه، 20 اردیبهشت 1405 در نخستین نشست جهاد تبیین با عنوان «با نور» با اشاره به تقابل تاریخی بلوک شرق و غرب با اسلام ناب، اظهار کرد: هر دو بلوک شرق و غرب، دو لبه تیز یک قیچی برای ریشهکن کردن اسلام ناب بودند تا جهان، عرصه حکمرانی تمدنهای مادی باشد، اما انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل، همه معادلات عالم را برهم زد.
وی افزود: امام خمینی(ره) با طرح «عدالت در کنار دینداری»، الگوی جدیدی را به جهان ارائه کرد و اجازه نداد تمدنهای مادی، حکمرانی مطلق بر جهان داشته باشند؛ بهگونهای که بلوک شرق فروپاشید و مارکسیسم از میان رفت.
حجتالاسلام حاجتی با بیان اینکه امروز تمدن اسلامی به رهبری ایران در برابر غرب ایستاده است، تصریح کرد: در این جنگ تمدنی، همزمان درگیر جنگ سخت و جنگ نرم هستیم؛ در جنگ سخت، نیروهای مسلح در میدان حضور دارند و در جنگ نرم، این مردم هستند که باید نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: ملت ایران که حامل قرائت حقیقی اسلام ناب هستند، در این میدان حضور یافتهاند و باید از این فرصت بینظیر برای تقویت جبهه فرهنگی و تبیینی بهره برد.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان، جهاد تبیین را ضرورتی اساسی در شرایط کنونی دانست و گفت: در همین راستا، موکب تبیینی «با نور» راهاندازی شده است؛ موکبی که ایستگاه دعوت به جهاد تبیین بوده و در کنار تجمعات مردمی برپا میشود تا به نقطه تماس با مردم و کارخانه تولید رزمندگان تبیین تبدیل شود.
وی فضاسازی و آگاهیبخشی را از مهمترین کارکردهای این موکبها عنوان کرد و افزود: حضور خیابانی لازم است اما کافی نیست، زیرا جنگ اصلی، جنگ ذهنهاست و باید ضرورت جهاد تبیین برای عموم مردم تبیین شود.
حجتالاسلام حاجتی با اشاره به شعار این موکبها مبنی بر «تو هم یک رزمنده باش؛ با ۲۰ دقیقه در روز» اظهار کرد: دشمن با شبههافکنی، شایعهسازی و ناامیدسازی به دنبال تسخیر ذهنهاست و ما باید با زبانی ساده و صمیمی با همسایهها، دوستان و افرادی که دچار تردید شدهاند گفتوگو کرده و شبهات را برطرف کنیم.
وی در پایان بر تشکیل هستههای پایدار جهاد تبیین در محلات تاکید کرد و گفت: این گعدههای پایدار باید با گفتوگو و همفکری، مأموریتهای جهاد تبیین را در محلات دنبال کنند تا گفتوگوی واقعی با اطرافیان شکل بگیرد و مارپیچ سکوت شکسته شود.
