سفیر اسبق عربستان در واشنگتن: ریاض تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از جنگ آمریکا با ایران کرد/ طرح اسرائیل برای ویرانی منطقه شکست خورد

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۸
ترکی فیصل، سفیر پیشین عربستان سعودی در واشنگتن، در مقاله‌ای در روزنامه «الشرق الاوسط» فاش کرد که ریاض با وجود اجازه ایجاد پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود، دست به تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از وقوع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین متوقف ساختن آن و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک زده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابناـ ترکی فیصل، سفیر پیشین عربستان سعودی در واشنگتن، در مقاله‌ای که در روزنامه «الشرق الاوسط» منتشر شد، ضمن افشای جزئیاتی از تلاش‌های دیپلماتیک ریاض برای جلوگیری از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأکید کرد که طرح اسرائیل برای شعله‌ور کردن جنگ میان عربستان و ایران ناکام مانده است.

وی در ابتدای مقاله خود اظهار کرد: در حالی که عربستان اجازه ایجاد پایگاه‌های آمریکایی را در خاک خود داد که از آنجا و دیگر کشورهای عربی حملات متجاوزانه به ایران صورت گرفت، ریاض دست به تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از وقوع جنگ و تلاش‌های فشرده دیگری برای متوقف ساختن آن و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ و ممانعت از جنگی ویرانگر در منطقه زد.

افشای طرح اسرائیل برای شعله‌ور کردن جنگ ایران و عربستان

ترکی فیصل در ادامه نوشت: «اگر طرح اسرائیل در شعله‌ور کردن جنگ بین ما و ایران موفق می‌شد، منطقه به ویرانی و نابودی کشیده می‌شد و اسرائیل در تحمیل اراده خود بر منطقه موفق می‌شد و تنها بازیگر در اطراف ما باقی می‌ماند».

تکذیب ادعاهای رسانه‌ای درباره موضع عربستان

سفیر پیشین عربستان در واشنگتن عنوان داشت: از زمان آغاز جنگ آمریکا - اسرائیل علیه ایران در بیست و هشتم فوریه گذشته، صداهای رسانه‌ای ناساز و مخدوش در منطقه ما و در رسانه‌های غربی در مورد موضع عربستان نسبت به این جنگ مطرح شد.

همکاری با پاکستان برای کاهش تنش

ترکی فیصل افزود: عربستان اکنون با پاکستان در خاموش کردن آتش درگیری و کمک به جلوگیری از تشدید تنش مشارکت می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: «مبلغان جنگ به سر و صداهای خود ادامه می‌دهند، و ممکن است متوجه نشوند که فرش از زیر پایشان کشیده شده است.»

