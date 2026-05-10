به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابناـ ترکی فیصل، سفیر پیشین عربستان سعودی در واشنگتن، در مقالهای که در روزنامه «الشرق الاوسط» منتشر شد، ضمن افشای جزئیاتی از تلاشهای دیپلماتیک ریاض برای جلوگیری از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأکید کرد که طرح اسرائیل برای شعلهور کردن جنگ میان عربستان و ایران ناکام مانده است.
وی در ابتدای مقاله خود اظهار کرد: در حالی که عربستان اجازه ایجاد پایگاههای آمریکایی را در خاک خود داد که از آنجا و دیگر کشورهای عربی حملات متجاوزانه به ایران صورت گرفت، ریاض دست به تلاشهای گستردهای برای جلوگیری از وقوع جنگ و تلاشهای فشرده دیگری برای متوقف ساختن آن و یافتن راهحلهای دیپلماتیک برای پایان جنگ و ممانعت از جنگی ویرانگر در منطقه زد.
افشای طرح اسرائیل برای شعلهور کردن جنگ ایران و عربستان
ترکی فیصل در ادامه نوشت: «اگر طرح اسرائیل در شعلهور کردن جنگ بین ما و ایران موفق میشد، منطقه به ویرانی و نابودی کشیده میشد و اسرائیل در تحمیل اراده خود بر منطقه موفق میشد و تنها بازیگر در اطراف ما باقی میماند».
تکذیب ادعاهای رسانهای درباره موضع عربستان
سفیر پیشین عربستان در واشنگتن عنوان داشت: از زمان آغاز جنگ آمریکا - اسرائیل علیه ایران در بیست و هشتم فوریه گذشته، صداهای رسانهای ناساز و مخدوش در منطقه ما و در رسانههای غربی در مورد موضع عربستان نسبت به این جنگ مطرح شد.
همکاری با پاکستان برای کاهش تنش
ترکی فیصل افزود: عربستان اکنون با پاکستان در خاموش کردن آتش درگیری و کمک به جلوگیری از تشدید تنش مشارکت میکند.
وی در پایان تأکید کرد: «مبلغان جنگ به سر و صداهای خود ادامه میدهند، و ممکن است متوجه نشوند که فرش از زیر پایشان کشیده شده است.»
