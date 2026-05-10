به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «محمد غلوم»، مداح بحرینی با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از سلب تابعیت خود توسط حکومت آل‌خلیفه خبر داد.

این مداح بحرینی که با خواندن نسخه عربی سرود «سلام فرمانده» شهرت زیادی میان شیعیان جهان عرب و خلیج فارس به دست آورد با انتشار کلیپی ویدئویی از مقابل اداره گذرنامه بحرین اعلام کرد که دولت این کشور به‌دلیل مواضع وی در خلال جنگ رمضان در حمایت از ایران در برابر حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی ضمن سلب تابعیت بحرینی‌اش، او را شهروند جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.

او در بخش پایانی صحبت‌های خود با خطاب قرار دادن نظام بحرین تأکید کرد: هرگز از مذهب و دین خود دست نخواهیم کشید.

دولت بحرین پس از مواجهه با امواج اعتراضی مردم این کشور نسبت به استقرار پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در خاک این کشور و نقش مستقیم آنها در حمله به ایران در جریان نبرد ۴۰روزه مانند سال‌های گذشته سیاست سلب تابعیت از شهروندان این کشور به‌ویژه جامعه شیعیان این کشور را که بخش عمده‌ای از ترکیب جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، در پیش گرفته است.

رژیم آل‌خلیفه در روزهای گذشته علاوه بر سلب تابعیت ۶۹ شهروند این کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس این کشور را نیز به‌دلیل مواضع همدلانه با ایران در جریان جنگ رمضان اخراج کرد.

