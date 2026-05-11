ارتش: یک فروند پهپاد دشمن متجاوز منهدم شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک فروند پهپاد دشمن متجاوز خبر داد.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد: یک فروند پهپاد دشمن متجاوز، توسط سامانه های شبکه یکپارچه پدافند هوایی منهدم شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، یک فروند پهپادشناسایی دشمن متجاوز، توسط سامانه های شبکه یکپارچه پدافند، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در منطقه جنوب غرب منهدم شد.

