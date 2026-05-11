به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور ایالات متحده در ادامه رویکرد حداکثری و زیاده خواهانه واشنگتن، مدعی شد: پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا «کاملاً غیرقابل‌قبول» است.

«دونالد ترامپ» در شبکه تروث سوشال خود نوشت: «من همین الان پاسخ به‌اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نیامد. کاملاً غیرقابل‌قبول است! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.»

ترامپ همچنین روز یکشنبه در یک تماس تلفنی کوتاه به اکسیوس گفت که پاسخ ایران به آخرین پیش‌نویس توافق برای پایان دادن به جنگ را رد خواهد کرد.

ترامپ گفت که روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، صحبت کرده و در مورد پاسخ ایران و موارد دیگر، گفت وگو کرده است.

وی در مورد گفت وگو با نتانیاهو افزود: «این یک تماس بسیار خوب بود. ما رابطه خوبی داریم.» اما ادامه داد که مذاکرات ایران «موضوع من است، نه دیگران.»

ترامپ در این گفت‌وگوی کوتاه و نیز اظهار نظر خود در تروث سوشال، درباره ادامه مذاکرات صحبتی نکرد.

پیش از این، ترامپ به دولت های دموکرات اوباما و بایدن تاخت و با انتقاد از ۴۷ سال عملکرد جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «در نهایت وقتی باراک اوباما رئیس‌جمهوری شد، به گنج رسید. او نه‌تنها با آن‌ها خوب بود، بلکه عالی رفتار کرد؛ عملاً در کنارشان قرار گرفت، اسرائیل و دیگر متحدان را کنار گذاشت و به ایران یک فرصت تازه و بسیار قدرتمند برای ادامه حیات داد. صدها میلیارد دلار، و همچنین ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد؛ اسکناس سبز؛ با هواپیما به تهران فرستاده شد.»

رئیس‌جمهوری آمریکا بدون اشاره به جزئیات یا محتوای پاسخ تهران، صرفاً با تکیه بر ادبیاتی یک‌جانبه، تلاش می کند فضای سیاسی پیرامون مذاکرات را در چارچوب فشار و امتیازگیری حداکثری بازتعریف کند؛ رویکردی که در ماه‌های اخیر به‌طور مستمر در سیاست خارجی واشنگتن نسبت به ایران مشاهده شده است.

چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی واشنگتن ، نه‌تنها به روشن شدن مسیر گفت‌وگوها کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر پیچیدگی فضای دیپلماتیک بیفزاید و امکان شکل‌گیری تفاهم‌های مرحله‌ای را محدود کند.

در مقابل، تهران همواره تاکید کرده است که هرگونه تعامل یا مذاکره باید بر اساس احترام متقابل و پرهیز از رویکردهای دستوری و تحمیلی صورت گیرد؛ موضوعی که از نگاه مقامات ایرانی، شرط اساسی برای هرگونه پیشرفت در مسیر گفت‌وگوها محسوب می‌شود.

با این حال، این موضع ترامپ نشان می‌دهد که فضای سیاسی در واشنگتن همچنان تحت تأثیر نگاه حداکثری قرار دارد که بیش از آنکه به حل اختلافات کمک کند، به بازتولید چرخه تنش منجر می شود.

گفتنی است پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ، به میانجی پاکستانی ارسال شد.

سخنگوی وزارت خارجه قبلا چند بار اعلام کرده بود دیدگاه‌ها و ملاحظات ایران راجع به پیشنهادهای آمریکا، بعد از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی، ارسال خواهد شد.

بر اساس طرح پیشنهادی، در این مرحله مذاکرات متمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه خواهد بود.

