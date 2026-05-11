وزیر کشور عراق: حضور مسلحانه در مراسم شهادت امام جواد(ع) ممنوع است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالامیر الشمری، وزیر کشور و رئیس کمیته عالی امنیتی زیارتهای میلیونی عراق، روز یکشنبه در نشست با حضور فرماندهان امنیتی، مسئولان خدماتی و نهادهای مرتبط، آخرین آمادگیها برای برگزاری مراسم شهادت امام جواد(ع) را بررسی کرد.
بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، در این نشست جزئیات طرح امنیتی، نحوه استقرار نیروها در محورهای منتهی به کاظمین، برنامه انتقال و ساماندهی زائران و همچنین امکانات لجستیکی و انسانی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین طرحهای خدماتی، ترافیکی، دفاع مدنی و هماهنگی میان وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط برای تسهیل تردد زائران و مدیریت مراسم بررسی شد.
الشمری در ادامه با صدور چند دستور، بر ممنوعیت هرگونه مظاهر مسلحانه در طول مراسم تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیک نیروهای امنیتی با موکبداران و رعایت کامل الزامات ایمنی از سوی تیمهای دفاع مدنی شد.
وی همچنین بر اهمیت فعالیتهای اطلاعاتی و آمادهسازی تمهیدات احتیاطی برای تمامی دستگاههای امنیتی در جریان این مراسم تأکید کرد.
