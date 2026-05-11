خشم هگست از افشای ضعف تسلیحاتی آمریکا پس از جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، بار دیگر سناتور مارک کلی، نماینده دموکرات ایالت آریزونا را هدف حملات لفظی قرار داد و خواستار بررسی قانونی اظهارات او شد.

هگست روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی با لحنی تند و خشمگین مدعی شد کلی در گفت‌وگویی تلویزیونی، اطلاعات محرمانه پنتاگون را افشا کرده است. او اظهارات این سناتور و فضانورد سابق آمریکایی را «چرت و پرت‌گویی در تلویزیون» توصیف کرد.

این واکنش پس از آن مطرح شد که مارک کلی، در پی دریافت گزارش‌های محرمانه پنتاگون، نسبت به کاهش شدید ذخایر مهمات آمریکا هشدار داد. او اعلام کرد استفاده گسترده از موشک‌های تاماهاوک، اتکمز، پاتریوت و دیگر سامانه‌های تسلیحاتی در جنگ با ایران، ذخایر راهبردی آمریکا را به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش داده است.

کلی تاکید کرد که بازسازی این ذخایر ممکن است سال‌ها زمان ببرد و این وضعیت توان بازدارندگی آمریکا در برابر تهدیدهای احتمالی، از جمله چین، را تضعیف می‌کند.

این نخستین بار نیست که هگست تلاش می‌کند از ابزارهای پنتاگون علیه مارک کلی استفاده کند. او پیش‌تر نیز پس از انتشار ویدئویی از سوی کلی درباره «لزوم سرپیچی از دستورات غیرقانونی»، اقداماتی علیه این سناتور انجام داده بود که با شکست قضایی روبه‌رو شد. یک قاضی آمریکایی آن اقدام را مصداق «انتقام‌جویی غیرقانونی» و نقض آزادی بیان دانسته بود.

برخی کارشناسان سیاسی رفتار اخیر وزیر جنگ آمریکا را بخشی از الگوی فشار و ارعاب منتقدان توصیف می‌کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که پیامدهای جنگ با ایران و کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا، انتقادهای گسترده‌ای را متوجه دولت ترامپ کرده است.

