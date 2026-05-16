یک گزارش داخلی نهاد بازرسی پنتاگون که روزنامه گاردین به آن استناد کرده، فاش می‌کند وزارت جنگ آمریکا به‌طور بی‌سروصدا برنامه موسوم به «کاهش آسیب به غیرنظامیان» را که طبق قانون فدرال موظف به اجرای آن بوده، عملاً تضعیف و از کار انداخته است؛ اقدامی که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ‌ها و تجاوزات نظامی آمریکا ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، پنتاگون دیگر نیرو، زیرساخت، سامانه داده و ظرفیت اجرایی لازم برای اجرای سیاست‌های مربوط به کاهش تلفات غیرنظامیان را در اختیار ندارد. بازرس کل وزارت جنگ آمریکا هشدار داده که این وضعیت ممکن است پنتاگون را در تعارض مستقیم با قوانین فدرال قرار دهد.

از یمن تا ایران؛ کارنامه خونین جنایات آمریکا

برنامه موسوم به «کاهش آسیب به غیرنظامیان» در سال ۲۰۲۲ و پس از سال‌ها انتقاد از حملات آمریکا در یمن، عراق، سوریه و افغانستان ایجاد شد؛ جنگ‌ها و حملاتی که هزاران غیرنظامی قربانی آن شدند.

گروه ناظر «ایروارز» تخمین زده که تنها در دو دهه پس از حملات ۱۱ سپتامبر، حملات پهپادی و هوایی آمریکا بین ۲۲ هزار تا ۴۸ هزار غیرنظامی را کشته است. گزارش جدید همچنین به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران اشاره می‌کند؛ جنگی که در جریان آن، حمله موشک تاماهاوک به یک مدرسه ابتدایی در میناب، دست‌کم ۱۶۸ دانش‌آموز را به شهادت رساند.

این گزارش می‌افزاید شمار شهدای تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران از سه هزار نفر فراتر رفته است؛ موضوعی که کاملا ادعاهای واشنگتن درباره «دقت حملات» و «حفاظت از غیرنظامیان» را زیر سؤال برده است.

توقف جلسات، حذف نیروها، فروپاشی نظارت

بازرس کل پنتاگون اعلام کرده بودجه سامانه اصلی مدیریت داده‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان قطع شده، جلسات کمیته‌های نظارتی متوقف شده و بسیاری از کارکنان متخصص این حوزه یا اخراج شده‌اند یا به بخش‌های دیگر منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، اگرچه برنامه به‌طور رسمی لغو نشده، اما عملاً ساختار آن فروپاشیده است. «وس جی برایانت» یکی از مسئولان پیشین ارزیابی تلفات غیرنظامیان در پنتاگون گفته تنها تعداد اندکی از کارکنان باقی مانده‌اند و همان‌ها نیز از فرآیندهای عملیاتی کنار گذاشته شده‌اند.

گزارش همچنین از اختلافات داخلی در وزارت جنگ آمریکا پرده برداشته است. در حالی که برخی مقام‌های دولت ترامپ مدعی هستند پنتاگون همچنان به تعهدات قانونی خود عمل می‌کند، بازرس کل تاکید کرده سامانه‌های نظارتی ناقص، داده‌ها غیرقابل اعتماد و بسیاری از ساختارهای پیگیری عملاً متوقف شده‌اند.

منتقدان می‌گویند تضعیف سازوکار نظارت بر تلفات غیرنظامیان، به معنای کاهش بیشتر پاسخگویی ارتش آمریکا در قبال جنایت‌های جنگی و کشتار غیرنظامیان است؛ به‌ویژه در شرایطی که واشنگتن همواره کشورهای مستقل و مخالف سیاست‌های خود، از جمله ایران، را با ادعاهایی واهی به تهدید جان غیرنظامیان خود متهم می‌کند.

.........

پایان پیام