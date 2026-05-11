به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماشین جنگی اسرائیل با وجود اجرای آتشبس در لبنان که از ۱۷ آوریل گذشته آغاز شده در سایه حملات هوایی مداوم همچنان به کشتار زنان در لبنان ادامه میدهد. سازمان ملل اعلام کرد که طی سه هفته گذشته، ۲۵ زن لبنانی شهید و ۱۰۹ زن دیگر زخمی شدهاند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، «معز درید» مدیر منطقهای نهاد زنان سازمان ملل در کشورهای عربی، هشدار داد که این موضوع نشاندهنده خطرهای جدی است که همچنان زنان و دختران لبنانی را هنگام تلاش برای بازگشت به خانههایشان تهدید میکند؛ در حالی که انتظار میرفت آتشبس امنیت بیشتری فراهم کند.
درید در نشست خبری که از طریق ویدئوکنفرانس از بیروت با خبرنگاران در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد، گفت: من شخصاً پیامدهای انسانی شدید ناشی از ادامه کشتار و آوارگی زنان و دختران را در شرایط آتشبس شکننده مشاهده کردهام.
او این حملات را نقض آشکار حقوق و تضمینهای غیرنظامیان بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه، توصیف کرد.
مدیر منطقهای نهاد زنان سازمان ملل همچنین هشدار داد که در سایه ادامه حملات هوایی اسرائیل، صدور دستورهای تخلیه، ممنوعیت بازگشت به برخی مناطق و محدودیت رفتوآمد، بیشتر ساکنان قادر به بازگشت به خانههای خود نیستند.
او افزود که بیش از نیم میلیون زن و دختر در لبنان همچنان در وضعیت آوارگی به سر میبرند.
با وجود آتشبس توافقشده و دو دور گفتوگوی مستقیم میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن، نیروهای اسرائیلی همچنان حملات خود را، بهویژه در جنوب لبنان، ادامه میدهند. همچنین حملات پراکندهای در شرق لبنان ثبت شده و چند روز پیش نیز برای نخستین بار از زمان اعلام آتشبس، ضاحیه جنوبی بیروت هدف حمله قرار گرفت.
اسرائیل همچنان بیش از ۵۰ شهرک مرزی با شمال فلسطین اشغالی را در اشغال خود نگه داشته و با کنترل نظامی و آتشباری مانع بازگشت ساکنان به مناطقشان میشود. علاوه بر این، تهدیدها و دستورهای روزانه تخلیه برای ساکنان مناطق جنوب و شمال رود لیطانی ادامه دارد.
گزارشها همچنین نشان میدهد حملات اسرائیل، نیروهای امدادی، بهویژه امدادگران، زنان، کودکان و خبرنگاران لبنانی را نیز هدف قرار داده است.
از سوی دیگر، مدیر منطقهای نهاد زنان سازمان ملل نسبت به وخامت وضعیت امنیت غذایی در لبنان هشدار داد و گفت که یکی از زنان به همکار او گفته است که برای تأمین غذای خانوادهاش مجبور شده گیاهان وحشی جمعآوری کند.
او توضیح داد که بر اساس جدیدترین برآوردهای طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی، حدود ۱۴۴ هزار زن و دختر دیگر در لبنان طی ماههای آینده با بحران شدید غذایی یا شرایطی بدتر روبهرو خواهند شد و در نتیجه شمار کل زنان و دختران آسیبدیده به حدود ۶۳۹ هزار نفر میرسد.
درید همچنین گفت که نهاد زنان سازمان ملل در لبنان به بیش از ۱۵ هزار زن و دختر کمک مستقیم ارائه کرده و این حمایتها به بیش از ۷۰ هزار نفر در جوامع محلی نیز رسیده است.
او توضیح داد که این نهاد از ۵۳۴ زن فعال و رهبر اجتماعی حمایت کرده تا به جوامع محلی در مقابله با پیامدهای بحران کمک کنند، نیازهای فوری را شناسایی کنند، تنشها را کاهش دهند و صدای زنان را به روندهای امدادرسانی و بازسازی منتقل کنند.
درید در پایان تأکید کرد که باید آتشبس در لبنان بهطور کامل اجرا شود و این روند زمینه را برای دستیابی به صلحی جامع و پایدار فراهم کند.
