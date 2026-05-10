عملیات مقاومت اسلامی علیه مواضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۷
مقاومت اسلامی لبنان از انجام چند عملیات علیه مواضع و تجهیزات ارتش اسرائیل در جنوب این کشور خبر داد. این عملیات‌ها در پاسخ به نقض آتش‌بس و حملات ارتش اسرائیل به مناطق مسکونی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی ارتش اسرائیل و حملات به مناطق مسکونی جنوب لبنان، چندین عملیات نظامی علیه مواضع و تجهیزات ارتش این رژیم انجام داده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده در روز یکشنبه ۱۰ مه ۲۰۲۶، نیروهای مقاومت ساعت ۰۸:۲۰ صبح یک بولدوزر زرهی D9 ارتش اسرائیل را در منطقه «خلّه راج» در اطراف شهرک دیرسریان با یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادند که به گفته این بیانیه، این عملیات با اصابت مستقیم همراه بوده است.

در ادامه این عملیات‌ها، ساعت ۱۰:۴۵ نیز یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر الخیام با دو پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت. همچنین در ساعت ۱۲:۰۰ تجمعی از نیروها و خودروهای نظامی ارتش اسرائیل در نزدیکی ساختمان شهرداری الخیام با گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده شد. مقاومت اسلامی اعلام کرده این اقدامات در چارچوب دفاع از لبنان و در پاسخ به حملات اسرائیل به روستاهای جنوبی این کشور انجام شده است.

