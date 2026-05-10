۲۵ شهید در حملات اسرائیل به جنوب و مرکز لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل حملات خود به مناطق مختلف لبنان را ادامه داد؛ حملاتی که دیروز شنبه به شهادت ۲۵ شهروند لبنانی و زخمی شدن ۱۰۸ نفر دیگر انجامید.

براساس این گزارش، اسرائیل حملاتی را به جنوب بیروت و مناطق مختلف لبنان انجام داد که شامل حملات هوایی، گلوله‌باران توپخانه‌ای، عملیات پاکسازی، تخریب خانه‌ها و درگیری‌های مرزی بود؛ اقدامی که نقض آتش‌بس برقرارشده از ۱۷ آوریل به شمار می‌رود.

در جنوب لبنان، حمله‌ای به شهرک السکسکیه در منطقه صیدا به شهادت ۷ نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر انجامید. همچنین در حمله‌ای به یک خودرو میان شهرک‌های برج رحال و العباسیه در منطقه صور، ۳ نفر شهید شدند. حمله دیگری به ساختمانی در محله البیاض شهر النبطیه نیز ۳ شهید برجا گذاشت.

در حمله پهپادی به جاده نبطیه در نزدیکی دبیرستان الصباح، دو نفر به شهادت رسیدند. همچنین یک نفر در حمله به موتورسیکلتی در جاده میان شهرک‌های تول و الدویر، شهید شد و فرد دیگری نیز در حمله پهپادی به محله المسارب در شهرک میفدون به شهادت رسید.

حملات دیگری که شهرک‌های حاریص در منطقه النبطیه، بدیاس در منطقه صور، المروانیه، النبطیه الفوقا و میدان کفر تبنیت را هدف قرار داد، دو شهید و چندین زخمی برجا گذاشت.

در مرکز لبنان نیز ۶ نفر در حملاتی به منطقه الشوف شهید شدند. علاوه بر آن، چند نفر در دو حمله به خودروهایی در بزرگراه ساحلی منطقه السعدیات زخمی شدند.

در شرق لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی دو بار شهرک قلیا و اطراف آن در منطقه بقاع غربی را بمباران کردند.

ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۸۵ زیرساخت متعلق به حزب‌الله را در مناطق مختلف لبنان از طریق حملات زمینی و هوایی هدف قرار داده است.

به صدا درآمدن آژیر خطر در اسرائیل

در شمال اسرائیل نیز روز شنبه دو بار آژیر خطر به صدا درآمد. علت این هشدارها نگرانی از نفوذ پهپادهایی عنوان شد که از لبنان به پرواز درآمده بودند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که حزب‌الله چند پهپاد انتحاری به سمت اراضی اسرائیل شلیک کرده است. به گفته ارتش، در یکی از این حملات یک نظامی ذخیره اسرائیلی به شدت زخمی و دو نفر دیگر زخمی متوسط شدند.

همچنین ارتش اسرائیل از فعال شدن آژیر خطر در شهرک برعام در الجلیل علیا خبر داد.

رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که سامانه‌های پدافندی اسرائیل موشکی را که به سمت یک هدف فرضی در شمال شلیک شده بود رهگیری کرده‌اند.

حزب‌الله اعلام کرد که دو پهپاد انتحاری را به سمت دو تجمع نظامیان اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی شلیک کرده و این اقدام در پاسخ به ادامه حملات اسرائیل به لبنان انجام شده است.

عملیات‌های حزب‌الله

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که یک خودروی ارتباطاتی نظامی اسرائیل را در شهرک البیاضه با دو پهپاد انتحاری هدف قرار داده و این خودرو دچار آتش‌سوزی شده است.

این گروه همچنین از هدف قرار دادن تجمع خودروهای نظامی اسرائیل در شهرک طیرحرفا و شمع با پهپاد خبر داد.

حزب‌الله افزود که گروهی از پهپادها را به سمت پایگاه تازه‌تأسیس «نمر الجمل» در مقابل شهرک مرزی علما الشعب شلیک کرده و همچنین تجهیزات و نیروهای اسرائیلی را در الناقوره و رشاف هدف قرار داده است.

نیروهای اسرائیلی در منطقه‌ای موسوم به «خط زرد» مستقر هستند؛ منطقه‌ای به عمق ۱۰ کیلومتر در امتداد مرز لبنان که از ساحل مدیترانه در غرب تا رشته‌کوه‌های شرقی لبنان در مرز سوریه امتداد دارد.

مذاکرات پیش رو

وزارت خارجه آمریکا این هفته اعلام کرد که دور سوم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در روزهای ۱۴ و ۱۵ مه برگزار خواهد شد.

پس از دور نخست مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در سطح سفرا در واشنگتن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از برقراری آتش‌بس خبر داد که از ۱۷ آوریل اجرایی شد. قرار بود این آتش‌بس ۱۰ روز ادامه داشته باشد، اما ترامپ پس از دور دوم مذاکرات در کاخ سفید، آن را سه هفته دیگر تمدید کرد.

حملات اسرائیل به لبنان که از دوم مارس آغاز شده، تاکنون به شهادت ۲۷۵۹ نفر و زخمی شدن ۸۵۱۲ نفر انجامیده و بیش از ۱.۶ میلیون نفر را آواره کرده است.

با وجود اجرای آتش‌بسی شکننده از ۱۷ آوریل، ارتش اسرائیل همچنان به پیشروی در جنوب لبنان، تخریب گسترده خانه‌ها و ساختمان‌ها و کوچ اجباری ساکنان ده‌ها روستا ادامه می‌دهد و این اقدامات را با ادعای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و نیروهای حزب‌الله توجیه می‌کند.

