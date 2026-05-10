به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل، تأکید کرد که برای ارتش این رژیم هدفی با عنوان خلع سلاح حزب‌الله تعیین نشده است. هدف اصلی، جلوگیری از تهدید موشک‌های ضدزره، جلوگیری از نفوذ به منطقه الجلیل و فراهم کردن شرایط برای تضعیف و فروپاشی حزب‌الله است.

زامیر امروز یکشنبه در سخنانی با اشاره به ادامه درگیری‌ها و تنش‌ها در مرز لبنان و فلسطین اشغالی گفت که در جبهه شمالی اسرائیل، هیچ آتش‌بسی وجود ندارد.

عملیات حزب‌الله در جنوب لبنان

در عرصه میدانی، حزب‌الله لبنان از اجرای مجموعه‌ای از عملیات‌ها علیه مواضع، تجمعات نیروها و تجهیزات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خبر داد.

حزب‌الله اعلام کرد که یک بولدوزر نظامی از نوع D۹ متعلق به ارتش اسرائیل را در منطقه «خلة راج» در شهرک «دیرسریان» با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. همچنین یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر الخیام را با دو پهپاد انتحاری هدف قرار داده و یک بولدوزر دیگر از نوع D۹ را در شهر بنت جبیل مورد حمله قرار داده است. این حملات به اهداف خود اصابت مستقیم کرده‌اند.

این جنبش مقاومت همچنین اعلام کرد تجمعی از نیروها و تجهیزات ارتش اسرائیل را در منطقه خلة راج در اطراف دیرسریان با گلوله‌های توپخانه هدف قرار داده و این حمله تلفات و خساراتی در پی داشته است، به‌طوری که ارتش اسرائیل برای انتقال مجروحان، نیروهای پشتیبانی را تحت پوشش دود غلیظ به منطقه اعزام کرده است.

حزب‌الله همچنین از هدف قرار دادن تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در شهرک «رشاف» با موشک هدایت‌شونده خبر داد. علاوه بر آن، تجمعات دیگری از نظامیان و تجهیزات اسرائیلی در رشاف و خلة راج با راکت هدف قرار گرفته و منطقه‌ای در نزدیکی شهرداری شهر «الخیام» نیز زیر آتش توپخانه قرار گرفته است.

